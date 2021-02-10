Seni Çok Bekledim’de Zor Karar! Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu Ne Yapacak?

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Seni Çok Bekledim dizisinde Özcan Deniz’in hayat verdiği karakterin ailesi depremde dağılmış, kendini kaybetmiş ve hayata tutunmak da zorlanmıştı. Diğer taraftan İrem Helvacıoğlu ise aşka inanmayan ve duygularını kapatmış olan bir kadını canlandırmakta. İki farklı karakterin bir araya gelmesi ise Seni Çok Bekledim senaryosunda gerçekleşiyor. DNZ Film ve Kala Yapım imzalı olan diziki bölümünü geride bıraktı. Dizinin 3. yeni bölümü izle 12 Şubat akşamı Cuma günü saat 20.00’da Star TV’de seyircileri ile buluşmak için hazırlanıyor. İddialı bir şekilde büyük beklentiler ile yayınlanmaya başlayan Seni Çok Bekledim dizisi birçok başarılı dizinin bulunduğu Cuma akşamında Star TV’de.

7 tane birbirinden güzel dizinin bulunduğu bu zor günde Seni Çok Bekledim ise orta sıralarda yer alıyor. Dizinin henüz beklenilen reyting oranına ulaşılamadığı öğrenildi. Ancak farklı hikayesi ve iki zıt karakterin birbiriyle buluşarak bir aşk yaşamasını anlatan senaryo henüz ilk bölümlerinden bile binlerce kişiyi ekrana kilitledi. İki bölümünü geride bırakan dizinin 3. yeni bölüm sahneleri ise oldukça merak edilmekte. Beklenildiği gibi dizinin reyting oranı ciddi bir şekilde yükselirse bu dizide bir yol ayrımı olacağı ayrımına gelir. Eğer 3. bölümde yüksek bir reyting oranına ulaşılır ise dizi senaryosunun beğenildiği ve seyircilerin de sadık bir şekilde izlemeye devam ettiği açığa çıkacak. Ancak İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz’in başrollerini paylaştığı Seni Çok Bekledim’in reytingleri yeni bölümde düşer ise bu zor bir döneme işaret ediyor. Öyle ki dizi gün bile değiştirecek duruma gelebilir. O yüzden 3.bölüm oldukça önemli olup her şeyin değişeceği bölüm olarak karşımıza çıkıyor. Dizinin genel olarak İstanbul, Katar ve Erzincan arasında çekimler yaptığı bilinmekte. Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun paylaştığı Kadir ve Ayliz karakterleri ise tutku dolu aşklarını yeni bölümde de yaşayacak. Star TV’de ekranlara gelecek olan dizinin yeni bölüm özetinde ise İrem Helvacıoğlu’nun hayat verdiği Ayliz karakteri Kadir’in evinde annesi ile karşılaşacak. Bu karşılaşmanın ardından Ayliz, Kadir’in açıklamalarını dinlemeden kendisinden uzak durmasını isteyecek. Diğer taraftan Kadir ise pes edip Ayliz’i inandırmak için çabalamayı bırakacak. Fakat Ayliz, Kadir’e olan duygularının çok güçlü olduğunu fark edip bu durumu değiştirme aşamasına gelecek.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 16:48