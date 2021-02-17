Seni Çok Bekledim Zahide öldü mü? Türkü Turan'dan veda mesajı!

Seni Çok Bekledim dizisinde Zahide karakterini canlandıran başarılı oyuncu Türkü Turan diziye veda etti. Zahide karakteri sadece 3 bölüm ekrana geldi. Fakat kısa sürede çok büyük ilgi gördü. Hatta dizi severler Türkü Turan'ın diziden ayrılmasına üzüldüklerini sosyal medya üzerinden dile getirdiler. Senaryo gereği asma kattan düşen Zahide ölerek diziye veda etti.Türkü Turan ise ayrılık sonrası duygusal bir mesaj yayınladı!

"Aşkın en güzel halini içinde saklayan canım Zahidem.. Seni tanımak ne güzeldi.. Hoşçakal " ifadelerini kullanarak bir video mesaj yayınladı. Türkü Turan'a birçok yorum yapılarak ayrılığına üzüldükleri yazıldı.

Tutkulu bir aşk hikayesinin anlatıldığı dizi gerçek bir hayat hikayesinden uyarlama olan dizinin yapımını Skala Yapım ve DNZ Film ortak üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Şahin Altuğ oturuyor. Dizinin başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise pek çok başarılı isim bulunuyor. Dizinin çekimleri Çekimleri Erzincan, İstanbul ve Katar’ın Doha şehrinde gerçekleşiyor. İşte Seni Çok Bekledim dizisine dair merak edilenler..

Seni Çok Bekledim oyuncu kadrosunda kimler var?

Başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlunun paylaştığı Seni Çok Bekledim dizisinin oyuncu kadrosu şöyle; İlhan Şen,Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Maka gibi isimler yer alıyor.

Seni Çok Bekledim dizisinin konusu ne?

Özcan Deniz "Kadir" karakterini canlandırıyor. Kadir, depremde babasını kaybetmiştir, annesi ise başkası ile evlenmiştir. Tek başına hayatın zorluklarına karşı göğüs germiştir. İrem Helvacıoğlu ise "Ayliz" karakterini canlandırıyor. Ayliz' de kendi ayakları üzerinde duran bir fotoğrafçı olarak karşımıza çıkıyor. Kadir ve Ayliz beklenmedik bir anda tanışıp hayatın mucizelerine beraber tanıklık ederek, çok tutkulu bir aşk yaşacaklardır.

Seni Çok Bekledim hangi gün yayınlanıyor, saat kaçta?

Seni Çok Bekledim her cuma saat 20:00'de Star TV'de yayınlanıyor..