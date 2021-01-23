Seni Çok Bekledim ne zaman başlayacak? Oyuncu kadrosu ve konusu ! Geri sayım başladı!

Star TV 'nin yeni dizisi Seni Çok Bekledim için geri sayım başladı. Hızla çekimleri devam eden dizi çok yakında yayın hayatına başlıyor. Dizinin ilk fragmanı yayınlandı ve yayın günü belli oldu. Tutkulu bir aşk hikayesinin anlatılacağı dizi gerçek bir hayat hikayesinden uyarlama. Dizinin yapımını Skala Yapım ve DNZ fİlm ortak üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Şahin Altuğ oturuyor. Dizinin başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise pek çok başarılı isim bulunuyor. Dizinin çekimleri Çekimleri Erzincan, İstanbul ve Katar’ın Doha şehrinde gerçekleşiyor.

İşte Seni Çok Bekledim dizisine dair merak edilenler..

Seni Çok Bekledim oyuncu kadrosunda kimler var?

Başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlunun paylaştığı Seni Çok Bekledim dizisinin oyuncu kadrosu şöyle; İlhan Şen,Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Maka gibi isimler yer alıyor.

Seni Çok Bekledim dizisinin konusu ne?

Özcan Deniz "Kadir" karakterini canlandıracak. Kadir, ailesinden uzak tek başına yaşayan bir iş adamıdır. İrem Helvacıoğlu ise "Ayliz" karakterini canlandıracak. Ayliz' de kendi ayakları üzerinde duran bir fotoğrafçı olarak karşımıza çıkıyor. Kadir ve Ayliz beklenmedik bir anda tanışıp hayatın mucizelerine beraber tanıklık edecek ve çok tutkulu bir aşk yaşacaklardır.

Seni Çok Bekledim 29 Ocak Cuma günü Star Tv'de başlıyor. Dizi saat 20:00'de ekranlara gelecek. Dizinin cuma günü yayınlanması Akrep dizisinin final mi yapacak? sorusunu gündeme getirdi. Fakat Akrep dizisi final yapmıyor. Yapım Akrep dizisinin gününü değiştirme kararı aldı ve Akrep dizisinin yeni yayın günü belli oldu. Akrep dizisi perşembe günü kaldığı yerden yayın hayatına devam edecek.









Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021, 23:43