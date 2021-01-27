Seni Çok Bekledim Dizisine Yeni Oyuncu Transferi!

Seni Çok Bekledim isimli dizinin başrollerini İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz paylaşıyor. Bu hafta 29 Ocak tarihinde ilk bölümü ile seyirci ile buluşacak olan Seni Çok Bekledim ekranlarda yer almak için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. İki gün sonra ilk bölümü ile izleyicilere kendini tanıtmak için gün sayan dizi, hazırlıklarına devam etmekte. Çekimler Erzincan- İstanbul ve Katar’da yapılmıştı. Seni Çok Bekledim, izleyicilere adeta görsel bir şölen yaşatmak üzere heyecanla bekliyor.

Dizinin yönetmenliğini Şahin Altun üstlenirken DNZ Film imzalı olarak yayın hayatına başlayacak. İki gün sonra ekranlara gelecek olan dizinin yayınlanan fragmanı ise ilgi ile karşılandı. Dizinin başrol oyuncuları olan Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun uyumu ise merak ediliyor. Bununla birlikte oyuncu kadrosuna yeni isimlerin katıldığı haberi öğrenildi.

Son olarak dizi kadrosuna Ziver Armağan Açıl’ın da katılacağı bilgisine ulaşıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş ise bu haberi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile bildirdi.

Açıl, bir tiyatro oyuncusu ve pek çok oyun için sahne aldı. Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü ve Ankada Üniversitesi’nde Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldu. aynı okulda yönetmenlik üzerine yüksek lisans da yapan Ziver Armağan Açıl, sinema filmlerinden de tanınıyor.

Oyuncu daha önce Beni Affet isimli dizide “Komiser Savaş” karakteri ile rol almıştı. Açıl’ın sinema filmleri ise 2016 senesinde çekilmiş olan Boşa Giden Her Şey, 2015 yapımı olan Gidilmemiş Yollar, 2011 yapımı olan Karbeyaz isimli sinema filmi, 2012 yapımı olan Son İstasyon “Fikri” isimli film, 2008 yapımı olan Gölgeler filmi ve 2007 yapımı olan Göz Bağı, Kısa Metraj Sinema Filmi.

Başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun paylaştığı Seni Çok Bekledim seyircilerle buluşmak için gün sayarken Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, Lila Gürmen, İlhan Şen, Ali İpin, Durul Bazan, Mustafa Uğurlu, Türkü Turan, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar gibi isimler de yeni dizide rol almak için bekleyişlerini sürdürüyor.

Yeni dizi 29 Ocak saat 20.00’de Star TV ekranlarında seyirci ile buluşacak.