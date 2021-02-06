Seni Çok Bekledim dizisine reyting şoku! Seni Çok Bekledim, beklediğimize değmedin!

Merakla beklenen ve uzun zamandır tanıtımı yapılan Seni Çok Bekledim dizisi nihayet yayın hayatına başladı. İlk iki bölümü yayınlanan dizi hayal kırıklığına uğrattı. Çekimleri Erzincan, İstanbul ve Katar’ın başkenti Doha’da yapılan ve başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı dizinin reytingleri şok etti. İlk 15'e bile giremedi. Beklentinin yüksek tutulduğu Seni Çok Bekledim dizisinin konusu klişe bulundu.Tutkulu bir aşk hikayesinin anlatıldığı gerçek bir hayat hikayesinden uyarlama olan dizinin yapımını Skala Yapım ve DNZ fİlm ortak üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Şahin Altuğ oturuyor.

Star TV'de Özcan Deniz'in uğurlu günü olduğuna inandığı cuma günü ekrana gelen dizi aynı zamanda iki diğer dizinin de gününün değişmesine neden oldu. Cuma günü ekrana gelen Akrep perşembe gününe alınırken, perşembe günü ekrana gelen Sol Yanım çarşamba gününe alındı. Fakat bu karar 2 dizinin reytinglerini daha çok düşürdü. Star TV'nin almış olduğu bu karar hata olarak görülürken Sol Yanım dizisine de final yolu gözüktü. Sol Yanım dizisinin final kararı henüz açıklanmadı fakat ilerleyen bölümlerde bu kararın alınması da bekleniyor.

Peki Seni Çok Bekledim dizisinin oyuncuları kimler ve konusu nedir?



Seni Çok Bekledim oyuncu kadrosunda kimler var?

Başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlunun paylaştığı Seni Çok Bekledim dizisinin oyuncu kadrosu şöyle; İlhan Şen,Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Maka gibi isimler yer alıyor.

Seni Çok Bekledim dizisinin konusu ne?

Özcan Deniz "Kadir" karakterini canlandırıyor. Kadir, ailesinden uzak tek başına yaşayan bir iş adamıdır. İrem Helvacıoğlu ise "Ayliz" karakterini canlandırıyor. Ayliz' de kendi ayakları üzerinde duran bir fotoğrafçı olarak karşımıza çıkıyor. Kadir ve Ayliz beklenmedik bir anda tanışıp hayatın mucizelerine beraber tanıklık edecek ve çok tutkulu bir aşk yaşacaklardır.

