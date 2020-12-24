Seni Çok Bekledim dizisi ne zaman başlayacak? Oyuncu kadrosu, kanalı ve konusu!

Star TV 'nin yeni dizisi Seni Çok Bekledim için geri sayım başladı. Hızla çekimleri devam eden dizi çok yakında yayın hayatına başlayacak. Tutkulu bir aşk hikayesinin anlatılacağı dizi gerçek bir hayat hikayesinden uyarlama.Dizinin yapımını Skala Yapım ve DNZ fİlm ortak üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Şahin Altuğ oturuyor. Dizinin başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise pek çok başarılı isim bulunuyor.

Oyuncu kadrosu!

Mustafa Uğurlu

Durul Bazan

Caner Şahin

İlhan Şen

Türkü Turan

Şehsuvar Aktaş

Ali İpin

Ahmet Mekin

Lila Gürmen

Yıldız Kültür

Dizinin konusu!

Özcan Deniz "Kadir" karakterini canlandıracak. Kadir, ailesinden uzak tek başına yaşayan bir iş adamıdır.

İrem Helvacıoğlu ise "Ayliz" karakterini canlandıracak. Ayliz' de kendi ayakları üzerinde duran bir fotoğrafçı olarak karşımıza çıkıyor.

Kadir ve Ayliz beklenmedik bir anda tanışıp hayatın mucizelerine beraber tanıklık edecek ve çok tutkulu bir aşk yaşacaklardır.

Dizinin yayın günü ise henüz belli değil fakat Ocak ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020, 20:59