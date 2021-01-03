Seni Çok Bekledim Dizisi Ne Zaman Başlayacak? 1. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

Yakın zamanda Star TV’de seyircilerle buluşmaya hazırlanan “Seni Çok Bekledim” dizisinin çekimleri tüm hızıyla sürüyor. İzleyici ile buluşmasına günler kala yayınlanan 1.bölüm fragmanıyla dikkatleri şimdiden üzerine çekti. Senaryosunun yanı sıra oyuncu kadrosu ile de dikkat çeken Seni Çok Bekledim dizisinin yapımcılığını Skala Yapım ve Dnz Film üstlenirken dizinin yönetmenliğini de Şahin Altuğ yapıyor.

SENİ ÇOK BEKLEDİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

1.bölüm fragmanını yakın zamanda yayınlayan Seni Çok Bekledim dizisinin 1.bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz kesinleşmedi. Yayınlanan fragmanda 'Yakında' ifadesi yer aldı. 1.bölümün en geç Ocak ayının 2.haftasında yayınlanacağı tahmin ediliyor.

SENİ ÇOK BEKLEDİM HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Seni Çok Bekledim dizisi Star TV ekranlarında yayınlanacak.

SENİ ÇOK BEKLEDİM HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun başrolünde olduğu Seni Çok Bekledim dizisinin Cuma günleri yayınlanması planlanıyor. Güncel olarak Star TV ekranlarında cuma günleri Babil dizisi yayınlanıyor fakat dizinin yakında final yapması beklenmekte.

Yönetmenliğini Şahin Altuğ’un yaptığı Seni Çok Bekledim’, gerçek bir hayat hikayesini anlatıyor. Özcan Deniz’in hayat verdiği ‘Kadir’ karakteri ailesinden uzak olan, tek başına bir hayat kurmuş başarılı bir iş adamıdır. İrem Helvacıoğlu’nun oynadığı ‘Ayliz’ karakteri ise babasız büyümüştür ve kendi ayakları üzerinde duran bir fotoğrafçıdır. Hayatları senelerdir birbirine teğet geçen Kadir ve Ayliz, hiç beklemedikleri bir anda birbirilerinin hayatlarına girecek ve bir mucizeye beraber tanıklık edecekler.

SENİ ÇOK BEKLEDİM 1.BÖLÜM FRAGMAN

Merakla beklenen Seni Çok Bekledim dizisinin 1.bölüm fragmanı Star TV’nin Youtube kanalında yayınlandı.

SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI

Vatandaşlar, şimdiden Seni Çok Bekledim dizisinin konusunu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Dizide ATV ekranlarında yayınlanan ve büyük ses getiren Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini oynayan İrem Helvacıoğlu ve en son İstanbullu Gelin dizisindeki başarılı performansını izlediğimiz oyuncu, yönetmen ve şarkıcı Özcan Deniz başrolü paylaşıyor. İki oyuncuya eşlik eden diğer oyuncular ise şu şekilde;

Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar

SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri Erzincan, İstanbul ve Katar’ın Doha şehrinde gerçekleşen Seni Çok Bekledim dizisi heyecanla bekleniliyor.