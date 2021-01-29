Seni Çok Bekledim Dizisi Konusu Ne, Oyuncuları Kim, Nerede Çekildi, Hangi Kanalda, Ne Zaman?

Bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak olan “Seni Çok Bekledim” dizisi uzun zamandır seyirciler tarafından bekleniyordu. Dizinin konusu ve oyuncuları daha dizi başlamadan bile oldukça dikkat çekmişti. İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi Katar ve Türkiye arasında geçen bir aşk hikayesini ele alıyor. Zengin oyuncu kadrosu ve merak uyandıran senaryosuyla seyircilerden tam not alacak gibi görünüyor. Peki Seni Çok Bekledim dizisi konusu ne, oyuncuları kim, çekildiği yerler neresi?

SENİ ÇOK BEKLEDİM NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Bu akşam saat 20.00’da Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Seni Çok Bekledim dizisi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun paylaştığı dizinin reyting rekorları kırması bekleniyor. Bolca aşk tutku ve heyecan içeren dizi çekildiği yerlerle de ilgi çekmeyi başardı.

SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Merakla beklenen Seni Çok Bekledim dizisinin çekimleri Erzincan, İstanbul ve Katar’ın başkenti Doha’da yapıldı.

SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİ KONUSU NE?

13 Mart 1992 tarihinde Eren ailesi büyük bir depremle dağılmıştır. Özcan Deniz’in hayat verdiği Kadir Eren karakteri 17 yaşında öldü sanılmıştır fakat tam diğer cesetlerin yanına konulurken tekrar hayata dönmüştür. Ancak ne yazık ki çok sevdiği babası hayatını kaybetmiştir. Annesi de başka bir adamla evlenecektir. Kadir karakteri hayatında hep bir şeylerin eksik olduğunu hisseder. Bir gün Kadir’in babasının yadigarı olan yüzük yanlışlıkla düşer ve İrem Helvacıoğlu’nun canlandırdığı Ayliz karakterinin önüne gelir. Kadir karakterinin annesi ve babası da bu şekilde tanışmıştır. O andan itibaren Kadir ve Ayliz karakterlerinin hayatları sürekli kesişir. Bu karşılaşmalar Kadir’in Ayliz'e daha çok yakınlaşmasını sağlasa da Ayliz bu durumdan ürkmektedir. Bunun nedeni Ayliz’in bir başkasıyla evlenecek olmasıdır. Ayliz’in de Kadir’in de geçmişteki kirli sırları tek tek ortaya çıkacaktır.

SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİ İLE OYUNCULARI

Seni Çok Bekledim dizisinin başrolleri Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’dur.

Kadroda yer alan diğer isimler ise şu şekildedir;