Şener Şen ve Kenan İmirzalıoğlu'na büyük şok !

13 Ekim'de vizyona giren ve başrollerini Kenan İmirzalıoğlu,Meryem Uzerli ve Haluk Bilginer gibi usta isimlerin paylaştığı Cingöz Recai gişede hüsrana uğradı.Beklenenin çok altında seyirciye ulaşam filmin şuana kadar 655 bin 98 kişinin izlediği öğrenildl.

Şener Şen ise Yavuz Turgul'dan başka bir yönetmen ile film çekmediği için son filmi 7 sene önce ki Av Mevsimi filmiydi.Milliyet Cadde yazarı Ali Eyüboğlu'nun gişelerini değerlendirdiği filmlerden biri de Şener Şen'in 7 yıl sonra gelen 'Yol Ayrımı' filmi oldu.Şener Şen'in yeni filmi 'Yol Ayrımı'nı ilk 3 günde 137 bin 266 kişinin izlediği öğrenildi.

İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç’un başrollerini paylaştığı ‘Yol Arkadaşım’ filmi ise 27 Ekim’de vizyona girip 17 günde 934 bin 279 kişi tarafından seyredildiği öğrenildi.