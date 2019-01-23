Senarist Ömer Faruk Kerse : Büyük ses getirecek bir film geliyor

Vizyona girdiğinde büyük ses getireceğine inanılan proje ile ilgili konuşan Kerse,

“Proje hem sosyal sorumluluk projesi hem de muazzam bir aşk öyküsünü konu alıyor. Cine Fast Prodüksiyon muazzam bir hikaye ile beni karşı karşıya getirdi. Bir an düşünmeden kabul ettim. Bazen ustalarımızdan duyupta “hadi canım, olur mu öyle şey?” dediğimiz kıssalar vardır. “ Bazı işler vardır maddiyatı düşünmeden o işi canla, başla en iyisi olsun diye elinizden gelen herşeyi yaparsınız. Bu öyle bir iş " dedi.



Cine Fast Prodüksiyon'un teklifinin ardından Trakya Üniversitesi"nden de müsaade ve destek gördüğünü ifade eden Ömer Faruk Kerse, "Hem okul, hem de yoğun tempolu iş hayatı. İkisini aynı anda nasıl ilerletebiliyorsun sorusuyla çoğu kez karşı karşıya kalıyorum. Bu benim için çok güzel bir şans “öğrencilerine sahip çıkan mükemmel hocalarım var. Üniversitemi ve Fakültemi seviyorum. "diye konuştu...



Ömer Faruk KERSE kimdir?



19.03.1993 Adıyaman doğumlu. Türk, tiyatro oyuncusu ve senarist.

Adıyaman Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim bölümü çıkışlı ve Lisans olarak Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde eğitimine devam etmektedir.



Üniversiteye başladığı sene tiyatro ile tanışıp uzun süre hem oyunculukla ilgilenmiş hem de oyun yazarlığı yapmış, daha sonra sinemaya ilgi duyup okula ara verip setlerde asistanlıktan başlayıp üzerine katarak gün be gün çalışıp kendini geliştirerek senaristlige uzanan bu zorlu yolda emekçiler arasında yerini aldı...



Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2019, 20:57