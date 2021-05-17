Senan Kara Kimdir? Yaşı, Boyu, Dizileri ve Hayatı

Ünlü oyuncu Senan Kara, 9 Ağustos 1938 tarihinde dünyaya gelmiştir. İzmir doğumlu olan Kara, Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. 174 cm boyunda olduğu öğrenilen oyuncunun kilosu ise 55’tir. Aslan burcu olan Senan Kara'nın saç ve göz rengi kahverengidir. Doğma ve büyüme İzmirli olan oyuncunun doktor bir abisi olduğunu ve 2007 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Serhat Tutumluer ile evlendiğini söylediği bilinmektedir. Çiftin “Deniz” adında bir erkek çocuğu olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Oyuncu eğitim hayatında ise Yunus Emre Koleji’nden mezun olduktan sonra İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk Bölümünde eğitim almıştır. Vatanım Sensin dizi projesi ile tanındığını ifade eden ve hayatında adeta bir dönüm noktası yaşadığını açıklayan Senan Kara, dizide evladını kaybetmiş olan Yunan bir anneyi canlandırdığını hatırlatmıştır. Dizinin kostüm tasarımcısının Gamze Kuş olduğunu söyleyen Senan Kara, kendisinin çok sevdiği bir sınıf arkadaşı olduğunu ve onun sayesinde bilgisi olduğunu dile getirmiştir.

Veronika karakteri için odisyon verdiğini ifade eden oyuncu, Nermin Eroğlu'ndan da çok destek gördüğünü ve bu şekilde diziye başladıklarını söylemiştir. Aksan çalışması için set öncesinde okuma provaları yaptıklarını sonrasında ise Yunan Dili ve Edebiyatı Öğretim Görevlisi Ayşe Gülsevin Tamer ile birebir olarak alıştırmalar yaptıklarını, sette çekim zamanında ise Ayşe Hanım ile sık sık bir araya geldiklerini söylemiştir. Oyuncunun televizyon macerasına adım attığı ilk dizinin ismi ise “Karakolda Ayna Var” olmuştur. Bu dizi, 2000 senesinde ekranlara verilmiştir. Vatanım Sensin isimli dizide hayat verdiği Veronica karakteri ise ünlü oyuncunun parlama noktasıdır. Kendisini huzurlu, mutlu, ahlaklı ve erdemli yaşamaya çalışan, öğrenmeyi, paylaşmayı, gülmeyi ve eğlenmeyi seven herkes gibi tanımlayan oyuncu Senan Kara, İzmirli olmaktan mutluluk duyduğunu söylemiştir.