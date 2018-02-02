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Senagal Rihanna'ya karşı savaç açtı

Son dakika yabancı haber servislerinden edinilen bilgilere göre Senegal'de yaklaşık 30 sivil toplum kuruluşunun (STK) temsilcileri ortak bildiri yayımlayarak, ABD'li pop şarkıcısı Rihanna'yı ülkelerinde görmek istemediklerini açıkladığı öğrenildi.

02 Şubat 2018 Cuma 10:21
Senagal Rihanna'ya karşı savaç açtı

Senagal'in başkenti Dakar’da yarın düzenlenecek Eğitim için Küresel Ortaklık Konferansı'na katılacak şarkıcı Rihanna’yı ülkede istemediklerini ilan etti.Organizasyonun iptalini isteyen kuruluşlar Masonik tarikat İlluminati üyesi olmakla suçladıkları Rihanna’nın Senegal’in sosyo-kültürel değerlerine tehdit oluşturduğunu ileri sürdü.

STK kuruluşları tarafından açıklanan bildiride "Uçağının önünde gösteri yapacağız. Gerekirse parlamentoya, içişleri bakanına ya da devlet başkanına gideceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Konferansa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall’in de katılması bekleniyor. 

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