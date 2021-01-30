Sen Çok Bekledim Yeni Bölüm Fragmanı! 2. Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun merakla beklenen dizisi Seni Çok Bekledim düm 1. Bölümü ile ekranlara geldi. İlk bölümü Katar’ın başkenti Doha’da çekilen dizinin başrollerinde oynayan Deniz ve Helvacıoğlu’nın arasındaki uyum beğenilirken dizi ilk bölümü ile beğeni topladı. Star TV’de yayınlanan ilk bölüm ardından 2. Bölüm fragmanını yayınlayan kanal yeni bölüm sahneleri ile dikkatleri üzerine çekti. Fragmanda izlenen en önemli sahnelerden Kadir ve Ayliz’in öpüşme anı izleyicileri şaşırtırken gelecek bölümde yaşanacak gelişmeler merak konusu oldu. Seni Çok Bekledim konusu nedir?

5 Şubat tarihinde Star TV’de ekranlara gelecek olan dizinin 2. Bölümü merak edilirken yayınlanan fragman ise dikkat çekti. Fragmandaki sahneler Kadir ve Ayliz arasında aşk rüzgarları eseceği belirtilerini gösterirken dizinin yeni bölümü için gün sayılmakta.

Seni Çok Bekledim dizisinin konusu ise Özcan Deniz’in hayat verdiği Kadir karakteri ile İrem Helvacıoğlu’nun oynadığı Ayliz’in arasındaki aşk hikayesini anlatıyor. Kadir bu hayatta yaşadıklarımız ya da başımıza gelen olaylardan hiçbirinin tesadüf olamayacağına ve mutlaka her şeyin bir anlamı olduğuna inanırken Ayliz ise bu durumun tersini düşünmektedir. Aşka inanmayan Ayliz ve tesadüflere inanmayan Kadir arasındaki masalsı aşk Seni Çok Bekledim isimli dizide seyircilerle buluştu. Yönetmenliğini Şahin Altun’un yaptığı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda başrollerin yanı sıra Mustafa Uğurlu, Sibel Şişman, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Damla Makar, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç gibi birbirinden başarılı isimler bulunurken dizi ilk bölümü ile ekranlarda yer almıştır.

Dizinin ilk bölümünde ise Eren ailesinin geçmişi anlatılır. Kadir Eren öldü sanılıp cesetlerin yanında gözünü açmıştır. Bir deprem ile dağılan aile kolay günler geçirmemiştir. Kadir Eren gözünü açmıştır ama babasını kaybetmiştir. Annesinin ise başka biri ile evlenmesi sonucunda Kadir’de hep eksik kalan şeyler olmaya başlamıştır. Ancak Ayliz’i gördüğü zaman her şey değişmeye başlar. Kaderin onları sık sık bir araya getirmesini Kadir tesedüf olarak yorumlamaz ancak Ayliz bu durumu hoş karşılamamaktadır. Çünkü Ayliz’in o zamanlar başka biri ile evlenme planı vardır.