Sen Çal Kapımı Zor Durumda

Fox TV ekranlarının beğenilerek izlenen dizisi Sen Çal Kapımı, Cumartesi akşamları seyirciler ile buluşmaya devam etmekte. Şu ana kadar 30 bölümünü geride bırakan dizinin başrolleri ise Hande Erçel ve Kerem Bürsin tarafından paylaşılıyor. Dizinin 31. yeni bölümü 13 Şubat akşamında yayınlanmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor. Dizinin son bölümlerinde Serkan’ın hafızasını kaybedip Selin’e evlenme teklifi etmesi ve Eda’yı hatırlamaması dizinin hayranlarını fazla miktarda üzerken bu durum aslında çok da hoş karşılanmamıştı.

Dizinin yayınlanan her yeni bölümü ile yeni bir heyecan dalgası oluşturan Sen Çal Kapımı, 31. bölümde de farklı sahneleri izleyici kitlesi ile buluşturacak. 13 Şubat 2021 tarihinde yayınlanacak olan dizinin 31. yeni bölümü, oyuncu kadrosunun başarılı performansı ile tekrardan seyircilerin gönlüne taht kuracak. Serkan’ın Selin ile evlenme kararı alması Eda’nın hayranlarını oldukça üzmüştü ancak dizinin yeni bölümünde şok etkisi yaratacak bir karar bulunmakta. Hande Erçel’in hayat verdiği Eda karakteri yapacağı evlilik açıklaması ile herkesi oldukça şaşırtacak. Aslında Eda’nın yapacağı bu evlilik haberi bir oyun fakat bu kimse tarafından henüz bilinmiyor. Ancak Serkan’ın hafızasını kaybetmesine karşılık senaristlerin bir çıkış yolu bulduğu da söylenmekte. Önceki bölümlerde Serkan’ın Eda’ya söylediği “100 kere dünyaya gelsem yüzünde de sana aşık olurum Eda” sözü dizinin yeni bölümlerine yön verecek.

Sen Çal Kapımı projesinin son hafta reytinglerinin düşmesi hayranlarını korkutmuştu ancak FOX TV’den dizinin final yapacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak Savaşçı ve Masumiyet dizilerinin fragmanlarını yayınlanması Sen Çal Kapımı için sona yaklaşıldı anlamına geliyor gibi gözüküyor. Dizinin hayranları final kararının gelmesinden korkarken Fox TV’nin yapacağı açıklamaya da odaklanmış durumda. Aynı zamanda Serkan ve Selin’in ilişkisinin ne olacağı da heyecanlı sahneler ile izleniyor. Dizinin yeni bölümünde Eda’nın evleneceğini açıklaması Selin’i oldukça memnun eder çünkü Eda’dan bir nevi kurtulmuş duruma gelir. Ancak Eda aslında bir oyunun peşindedir ve Serkan’ı yeniden kendisine aşık etmek için her şeyi yapacaktır. Serkan ise bu olanlardan bir haber durumdayken Eda amacına yaklaşır. Ancak bu yolda ilerlerken beklemediği bir sürpriz Eda’nın kararını etkiler.