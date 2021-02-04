Sen Çal Kapımı Sürpriz Gelişme! Hangi Oyuncu Diziye Veda Ediyor?

Fox Tv ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı’da beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Sen Çal Kapımı oyuncu kadrosundan bir oyuncunun Ramo dizisine transfer olduğu haberi öğrenildi. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi haline gelen Sen Çal Kapımı yeni sezonda da yoluna devam ediyor. Başrollerini Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in paylaştığı dizi ilk kez yaz sezonunda izleyiciler ile buluşmuştu. Son dönemlerde Serkan Bolat karakterinin yaşadığı hafıza kaybı ve Eda’nın deneyimlediği acı olaylar dizinin gündeminde yer alırken bir oyuncunun diziye veda edeceği haberi öğrenildi. Öyle ki dizi kadrosundan ayrılan oyuncu Ramo dizisine transfer olacak. Kadroda yaşanan bu veda şok etkisi yaratırken hangi oyuncunun diziden ayrılacağı merak konusu oldu. Peki hangi oyuncu diziden ayrılıyor? İşte ekranların sevilen dizisi Sen Çal Kapımı ile ilgili en güncel bilgiler…

Sitare Akbaş’ın hayat verdiği Figen (Fifi) karakterinin dizi kadrosundan ayrıldığı öğrenilmişti. Sitare Akbaş’ın rockçı imajı ile sergilediği oyunculuk performansı dizinin hayranlarından beğeni toplamıştı. Daha öncesinde Akasya Durağı’nda Zeyno karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu bu değişimi ile dikkat çekmişti. Üstelik bazı seyircilerin oyuncuyu tanımadığı bile olmuştu. Ancak bu kez tamamen farklı bir karakter ile seyirci karşısına çıkan Akbaş, değişimi ile beğeni toplamıştı. Sen Çal Kapımı projesinde ise Fifi olarak izleyicilerle buluşan oyuncu Hande Erçel’in hayat verdiği Eda karakterinin en yakın arkadaşlarından birini canlandırıyor idi. Ancak kısa süre önce sosyal medya hesabından yapılan veda paylaşımı, oyuncunun diziye veda ettiğine yönelik haberleri doğrulamıştı.

Son bölümlerde dizide fazla yer almayan Sitare Akbaş’ın kendi isteği ile diziden ayrılıp Ramo’nun oyuncu kadrosuna dahil olduğu haberi öğrenildi. Gazeteci Birsen Altuntaş ise bu haberi yaptığı paylaşım ile dizinin hayranlarının bilgisine sundu.

Oyuncunun Ramo dizisinde canlandıracağı karakter hakkında detaylar ise henüz bilinmiyor. Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’in başrollerini paylaştığı Ramo ekibine katılan Sitare Akbaş dizinin izleyici kitlesi ile buluşmak için gün saymakta.