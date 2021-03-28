Sen Çal Kapımı Reytingleri Hiç Bu Kadar Düşmemişti

37. Yeni bölümü 27 Mart Cumartesi akşamında ekranlara gelen Sen Çal Kapımı isimli televizyon dizisi projesi bu bölümde beklenilenleri karşılayamadı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in hayat verdiği Eda Yıldız ve Serkan Bolat karakterlerinin rol aldığı sevilen dizinin son bölümü reytinglerinde ciddi bir düşüş yaşadı. Üstelik, öyle bir noktaya ulaşıldı ki Temmuz ayında ilk bölümünü ekranlara getiren dizi hiç bu kadar düşmemişti.

İlk bölümlerde 7 8 reytingler alıp 1.lik elde eden Sen Çal Kapımı isimli dizi, geçtiğimiz sene yaz aylarının en favori projesi haline gelmiş ve ekranlara damgasını vurmuştu. Kısa süre içerisinde dizide başrolleri oynayan oyuncuların etkileşimleri ile sosyal medyada da müthiş bir etkileşim olmasını sağlayan Sen Çal Kapımı ilk gününden 27 Mart tarihine kadar çok sayıda olayı ekrana getirmişti. Ancak dün akşam yayınlanan 37. yeni bölümde hiç görünmeyen bir şey göründü ve dizinin reytingleri adeta felaket yaşadı.

37. yeni bölümü 27 Mart tarihinde ekranlara gelen Sen Çal Kapımı isimli televizyon dizisi projesinin son bölümün reytinglerde bu kadar fazla bir düşüş yaşamasına sebep olan durum maç olarak değerlendirildi. Gelecek hafta bu konu ile ilgili daha net bir bilgiye ulaşılacak iken maç olmadığı zaman neler olacağı açığa çıkacak. Tüm kategorilerde yeni bölümünde bir düşüş ile karşılaşan Sen Çal Kapımı ortalamanın altına geriledi ve bu durum yapımcı üzdü.

Çoğu zaman çok iyi reytingler alan ve yaz aylarında birincilikler elde eden dizinin bu şekilde sonuçlara ulaşması görenleri şaşkına çevirdi ve dizinin final yapma ihtimali gündeme getirdi. Tüm kişilerde 16. sıraya kadar sonuç alan projenin dünkü performansı bugüne kadar görülen bölümlerde en düşük olan olarak yorumlandı. Normalde bu sonuçtan çok daha iyi oranlar elde eden dizi 27 Mart tarihinde düşüş yaşadı. AB ve ABC1’de ilk 10 içine girmeyi başaran Sen Çal Kapımı buna rağmen çok düşük reytingler aldı. Bu durumun sebebi olarak Türkiye Norveç maçı gösterilirken gelecek hafta daha net bir bilgiye ulaşılacak. Dize yine 27 Mart tarihindeki gibi 16. sıralara kadar düşerse artık Sen Çal Kapımı’nın performansı bu şekilde değerlendirilecek.