Sen Çal Kapımı Reytingleri Düştü! İzleyici Desteği Yeterli Gelmiyor

Hande Erçel ve Kerem Bürsin gibi birbirinden başarılı iki ismin başrollerini paylaştığı sevilen dizi “Sen Çal Kapımı” son bölümleri sebebi ile zor günler geçiriyor. Yayınlandığı kanal olan FOX TV’de diğer diziler arasında en düşük reyting oranlarına sahip olması dizi üzerinde final baskısını bulundurup hayranlarına endişelendirmekte. Serkan ve Eda karakterlerine hayat veren Hande Erçel ve Kerem Bürsin, sosyal medya hesaplarından güçlü bir etkileşim sağlıyor ve hayranlarını heyecanlı tutuyor ancak bu girişim ne yazık ki reyting oranlarına fazla bir etkide bulunmamakta.

Edinilen bilgilere göre dörtlü oranlarda, diğer bir deyişle ortalama reytinglere sahip olan FOX TV dizi “Sen Çal Kapımı” final yapma riski ile karşı karşıya. Fox TV ise boş olan tek gün olan Çarşamba akşamında “Masumiyet” isimli yeni dizisini yayınlama kararı aldı. Bununla birlikte ekranlara gelmek için hazırlıklarını sürdüren “Savaşçı” dizisi hazır bir şekilde bekliyor. Ancak Savaşçı için boş bir gün henüz bulunmamakta. Bu durumda diğer diziler arasında en düşük reyting oranlarına sahip olan Sen Çal Kapımı, Savaşçı dizisinin ekranlara gelecek olması ile zor zamanlar geçirmekte. Bu da demek oluyor ki Kerem Bursin ve Hande Erçel’in başrollerini paylaştığı sevilen dizi Sen Çal Kapımı yayından kalkabilir ancak FOX TV’den herhangi bir açıklama henüz yapılmamış bulunuyor. Yine de Savaşçı dizisinin 5. sezonu ile birlikte hazır beklemesi Sen Çal Kapımı projesinin final yapıp ekranlara veda etme ihtimalini yükselten bir belirti olarak değerlendirildi. Yayınlanan son bölümlerde reytinglerinde düşme yaşanan dizi, final baskısı altında yayın hayatına devam ederken Serkan’ın hafıza kaybı geçirip Selin’e evlenme teklifi etmesi dizinin hayranlarını oldukça sinirlendirmişti. Selin’in geri dönmesi ile tamamen karışan durumlar izleyici kitlesini pek memnun etmedi. Serkan ve Eda aşkını destekleyen hayranlar bir süredir Selin ve Deniz karakterlerine katlanmak zorunda kaldı. Her ne kadar bu durum izleyicileri pek mutlu etmiyor olsa da yayınlanan 32. yeni bölüm fragmanında bu gelişmelerin değişebileceğini dair belirtiler dizinin hayranlarının gözünden kaçmadı. Reytingleri düşen Sen Çal Kapımı, bu durumu toparlamak için izleyicinin desteğine ihtiyaç duyuyor ve bu durum Serkan ile Eda’nın yeniden bir araya gelmesine gösteren bir etki.