Sen Çal Kapımı Leyla Sette Şaka Kurbanı Oldu

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı’da Leyla karakterine hayat veren başarılı isim İlkyaz Arslan’a bir şaka yapıldı. Sevilen oyuncu Arslan, bugüne kadar tiyatro oyunlarında güçlü performansları ile tanıyordu ancak Fox TV'nin dizisinde de canlandırdığı Leyla karakterine de başarılı bir şekilde hayat veren oyuncu, artık televizyon dizilerinin de gözde ismi oldu. Cumartesi akşamlarında Fox TV ekranlarında seyirciyle buluşan Leyla karakteri beğenilerek izlenilmeye devam ediyor.

Sen Çal Kapımı’nın Leyla'sı İlkyaz Arslan, evde vakit geçirmeyi, film izlemeyi, kitap okumayı sevdiğini ve müzik işleri uğraşmaktan hoşlandığını dile getirdi. Sen Çal Kapımı kamera arkası programında röportaj veren oyuncu, çocukluk yıllarında oyunculuk mesleğini aklına yazdığını ve bu hayalini gerçekleştirmeyi başardığını söyledi.

İlkyaz Arslan, oyunculuk mesleği dışında en büyük hayalinin ise görünmez bir kadın olmayı ve bu gücü ile olaylara şahitlik etmeyi istediğini belirtti. Böyle bir şey gerçek olsa idi kesinlikle yapacağını belirten Arslan, bunun müthiş bir güç olduğunu düşünüyor. Özellikle dünya hakkında alan önemli kararların toplantılarına bu şekilde tanıklık etmenin oldukça iyi bir fikir olduğu oyuncu Arslan tarafından belirtildi.

Bunun yanı sıra yapılacaklar listesini de açıklayan sevilen oyuncu, yakın arkadaşları Sarp Bozkurt ve Anıl İlter için yapacağı çok şey olduğunu ifade etti. Set arkadaşları ile arasında çok iyi bir iletişim olduğunu söyleyen Leyla karakteri, sinema ve müzikte de bir ilerleme kat etmek istediğini ve tiyatro sahnelerine geri dönmeyi de çok özlediğini açıkladı.

Sen Çal Kapımı’nın Leyla'sına iş arkadaşlarını sevip sevmediği sorulduğunda ise oyuncu, “”Onları tabii ki seviyorum, Hepsi birbirinden değerli ve her zaman özel hayatlara müdahale etmeyen çok iyi iş arkadaşlar.” şeklinde ifadeler kullandı.

Oyuncu, bu sözleri sarf ederken ekip arkadaşlarının da yaptığı komiklikler Arslan'ı gülümsetti. Yapılan röportaj sırasında Arslan'ın yanında kalan ve ilginç bakışları ile arkadaşlarını dinleyen Sen Çal Kapımı kadrosu İlkyaz Arslan’a şaka yaptı ve sempatik tavırlarıyla dikkatleri çekti.