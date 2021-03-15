Sen Çal Kapımı İyi Bir Sıralama Aldı Ama Dizinin Reytingleri Hala Aynı

Sen Çal Kapımı, Fox TV ekranlarında Cumartesi akşamlarında dizi hayranları ile her hafta kendi gününde buluşmayı sürdürüyor. Hande Erçel ve Kerem Bürsin tarafından canlandırılan Eda Yıldız ve Serkan Bolat karakterleri dizide performans sergilemekte. Geçtiğimiz gün de dizinin başrol oyuncularının senaryoyu konuşmak üzere bir toplantı yaptığı öğrenilmişti. Gerçekleşen toplantı çıkışında Erçel ve Bürsin, kameralara yakalanmıştı. Senaryo toplantısı ardından kameralara yakalanan oyunculara sorular yöneltilmiş ve dizinin ilerleyişi hakkında bilgi sahibi olunmuştu.

Dizide Eda Yıldız karakterine hayat veren Hande Erçel, muhabirlerden gelen soruları yanıtlamış ve setlerin iptal olmadığı konusuna açıklık getirmişti. Bununla birlikte Sen çal kapımı dizisinde her şeyin yolunda olduğunu belirten oyuncu Erçel, herhangi bir sorun olmadığını izleyici kitlesinin bilgisine sunmuştu. İlk olarak geçtiğimiz senenin Temmuz ayında ilk bölümünü Fox TV ekranlarında yayınlanan dizi, son haftalarda kritik bir noktada bulunmakta. Yapılan iddialar arasında Sen Çal Kapımı’nın 50. bölüme kadar devam edeceği söylenmişti. Ancak dizi oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bürsin, henüz bir iddia olan bu bilgiyi yalanlayıp ve bu şekilde bir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda reytingleri azalan Sen çal Kapımı, bu sonuçları ile hayranlarını korkutmuştu ve dizinin seyircileri Sen Çak Kapımı’dan final kararı gelmesini istemiyordu. Savaşçı dizisinin yayın hayatına başlamak için beklediği biliniyor ve bu durum tehlikeyi daha da arttırıyordu. Bazı haftalarda iyi gelen reyting oranları izleyicinin moralini yükseltirken dizinin izlenme oranı düştüğünde ise korku dolu anlar yaşanıyordu. Dizinin dün akşam ekranlara gelen 35. yeni bölümü ise beğeni ile izlenildi. Heyecanlı anlara sahne olan Sen Çal Kapımı, seyircilerini yeni bölümü ile ekranlara kilitledi. Ancak reyting oranları yine düşük geldi. AB grubunda günü dördüncü sırada bitirdiği açıklanan dizi, akşamı ortalamanın altında bitirdi. Totalde ise 11. olarak sonuç alan Sen Çal Kapımı, bu sonuçlar ile dizi hayranlarını üzdü. Yaşanan bu gelişme ardından seyirci kitlesi dizinin 20 Mart Cumartesi tarihinde ekranlara gelecek olan yeni bölümünü izlemek için sabırsızlanıyor.