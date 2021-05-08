Sen Çal Kapımı İtalya'da Yayınlanacak! Tanıtım Videosu Beğeni Topladı

Fox TV ekranlarının çok beğenilen televizyon dizisi projesi Sen Çal Kapımı bugünlerde İtalyan izleyici kitlesi ile buluşmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Başarılı dizinin Canale 5 kanalında ekranlara geleceği öğrenilirken İtalyanca dilinde olan ilk tanıtım videosu da seyirci kitlesi ile paylaşıldı ve başarılı proje daha şimdiden büyük ilgi topladı. Başarılı iki isim Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in başrolde oynadıkları dizi Sen Çal Kapımı, geçtiğimiz yaz mevsiminde yayın hayatına başlamıştı. Reytingleri iyi giden dizi sezonda da devam etmiş ve Cumartesi akşamlarında yayınlanmıştı. Nisan ayında ise sezon finali yapan dizinin kanalı Fox Tv, akıllı bir strateji ile projeyi tekrardan yaz aylarında ekranlara getirmeyi planlıyor. Yine yaz sezonunda romantik komedi tarzında olan yeni bir diziyi ekranlara getirip almak yerine zaten kemik izleyici kitlesi olan ve tutmuş bir dizi olan Sen Çal Kapımı Fox TV ekranlarında yaz aylarında tekrardan yayınlanacak.

Bu başarılı projede emeği geçen herkesin tüm ekibin ve tüm oyuncu kadrosunun bir süre dinlenmeleri ardından tekrardan sete dönmeleri için projenin izleyici kitlesi heyecanlı bir şekilde bekleyişlerini sürdürüyor. Mayıs ayının sonuna gelindiği zaman yeniden çekimlere başlanması beklenen dizi ile ilgili öğrenen en son haber sevindirdi ve dizinin ne kadar başarılı olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Sosyal medyadan da çok sayıda destek ile karşılaşan ve Hande Erçel ile Kerem Bürsin’in rol aldığı Sen Çal kapımı isimli televizyon dizisi projesi İtalya'da ekranlara gelecek. İtalyanlar'ın başarılı projenin orada yayınlanması sebebiyle heyecanlandığı şeklinde yorumlar yapıldı ve sosyal medyada da İtalyanca yapılan yorumlar dikkat çekti. Bunun yanı sıra ünlü oyuncu Kerem Bürsin de bu güzel haberi sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ile duyurdu. İtalya'da ilk tanıtım videosu yayınlanan dizi büyük bir ilgi ile karşılaştı ve seyirci kitlesinden olumlu tepkiler aldı.