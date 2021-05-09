Sen Çal Kapımı Hayranları Bu Habere Çok Sevindi!

Ekranların başarılı dizisi Sen Çal Kapımı, FOX TV'de yayınlanıyordu ve önceki ay sezon finali yaparak mesajı kitlesine veda etmişti. Tüm ekibin ve oyuncu kadrosunun bir süre dinlenmeleri ardından yakın zaman içerisinde tekrar bir araya gelmeleri ve başarılı dizi Sen Çal Kapımı’nın çekimlerinin kaldığı yerden başlaması heyecan içinde bekleniyor. Dizide Kerem Bursin ile partner olan aşk hayatıyla her zaman magazin gündeminde yer tutan ve Sen Çal Kapımı isimli televizyon dizisi projesinde Eda Yıldız isimli karaktere hayat veren Hande Erçel hayranlarının beklediği müjdeyi verdi ve oyuncunun hayranları bu müjde ile oldukça mutlu oldu. Hande Erçel, Sen Çal Kapımı’nın sezon finali yapması ardından Maldivler tatiline ünlü oyuncu Kerem Bürsin, ablası Gamze Erçel, eniştesi Caner Yıldırım ve minik yeğeni Mavi ile gitmişti.

Fox TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı isimli televizyon dizisi projesi yapması ardından iki başarılı oyuncu Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in birlikte Maldivler tatiline gitmesi pek çok dedikoduyu da beraberinde getirmiş ve aşk iddiaları da alevlendirmişti. Tatil dönüşü ise ikisi el ele görüntülenmiş ve sosyal medyadan birbirlerini fotoğraflarını paylaşmıştı. Bu gelişime ile hayranlara çok sevinirken Hande Erçel de kendisine sorulan soruları cevapladı ve tatil için “Çok güzel geçti ve çok keyiflendim” dedi. Fox TV dizisinin yanı sıra reklam çekimlerinde de yer alan ve firmaların aranan yüzü olan oyuncu Hande Erçel, Sen Çal Kapımı televizyon dizisi projesi adına hayranları için de güzel bir haber verdi.

Kerem Bürsin ile ilgili olarak ortaya atılan ABD gitti iddiası hakkında da başarılı isim yanıt verdi ve sete gideceklerini çünkü çalışmaya başlayacaklarını söyledi. Ünlü oyuncu Hande Erçel'in Sen Çal Kapımı setinde partneri Kerem Bürsin ile el ele fotoğraflarının çıkması ile ilgili de konuşan oyuncu, her şeyin çok güzel olduğunu ve teşekkür ettiğini dile getirdi.