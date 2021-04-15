Sen Çal Kapımı Final Tarihi Açıklandı

Fox TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı ekranlara veda edecek olması ile hayranlarını oldukça üzdü. Final tarihini açıklayan yapım, almış olduğu bu karar ile hayal kırıklığına uğrattı. Kısa bir süre sonra ekranlarda yer almayacağı öğrenilen dizinin başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel rol alıyordu. İkilinin dizi sonrasında neler yapacağı da merak konusu oldu.

Ekranların sevilen romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı, geçtiğimiz hafta Cumartesi gününde sezon finali bölümü ile ekranlarda yer almamıştı. Bu nedenle dizinin hayranları, Sen Çal Kapımı projesinin ne zaman yayınlanacağını merak etmiş ve araştırmalara başlamıştı.

Fox TV'nin başarılı dizisi Sen Çal Kapımı’nın yayın gününde Savaşçı isimli televizyon dizisi projesi yeni sezona başlamış ve yayın hayatına geçmişti. Sen Çal Kapımı gününde ekranlara gelen Savaşçı, seyircileri şoka uğratmış ve Eda Yıldız ile Serkan Bolat hayranlarını kızdırmıştı. Savaşçı’nın yayın hayatına başlaması ile birlikte Sen Çal Kapımı dizisinin final yapacağı düşünülmüştü ancak edinilen son bilgilere göre gerçeklerin daha farklı oldu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Sen Çal Kapımı setinde korona virüs paniği yaşandı ve bu sebeple dizi çekimlerine 1 haftalık ara verildiği öğrenildi. Dizinin 39. yeni bölümü ile 17 Nisan Cumartesi gününde sezon finali yapacağı ve sezon finali bölümünü Savaşçı'nın yeni bölümünden hemen sonra saat 22.45’te ekranlara getireceği açıklandı. Sezon finali ile bir süre ekranlarda yer almayacak olan dizinin oyuncu kadrosunda Melisa Döngel, Anıl İlter, Neslihan Yeldan, Evrim Doğan ve Sarp Bozkurt gibi başarılı isimler de yer alıyordu. Haziran ayında yayın hayatına devam edeceği öğrenilen dizinin senaryosunda da bazı değişiklikler olacağı ve daha eğlenceli anlar yaşatacağı bilgisi paylaşıldı.

Yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar’ın oturduğu ve Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği dizinin sezon finali bölümü seyirci kitlesi tarafından merak edildi. Hangi gelişmelerin yaşanacağı ve Haziran ayında yayın hayatına devam edecek olan dizinin ne tür sürprizleri ekranlara getireceği hayranlar tarafından tartışma konusu oldu.