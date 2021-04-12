Sen Çal Kapımı Final Mi Yaptı? Sen Çal Kapımı Neden Yok?

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı, 17 Nisan Cumartesi gününde 39. bölümünü saat 22.45’te yayınlayacak ve bir süre televizyon ekranlarında görünmeyecek. Haziran ayına gelindiğinde ise dizinin tekrardan başlayacağı ve yaz boyunca devam edeceği bildirildi. Bir süre yayın hayatına devam etmeyecek olan dizinin yerine ise Savaşçı isimli proje geldi ve uzun süredir bekletilen hayranları ile buluştu.

Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in bulunduğu Sen Çal Kapımı dizisinde son dönemlerde reyting oranları ciddi bir düşüş yaşamıştı ve bu sonuçlar ile hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Yapımın Fox TV dizisini bırakmak istememesi ve final kararı aldırmaması nedeni ile proje devam etme kararı aldı. Son haftalarda oldukça alt sıralarda yer alan ve reyting oranları ile hayal kırıklığına uğratan dizi bugüne kadar gelmeyi başardı ve kemik izleyici grubu tarafından izlenilmeye devam etti.

Dizide Ceren isimli karaktere hayat veren Melisa Döngel ise bu durum hakkında bir açıklama yaptı ve merak edilenlere yanıt verdi. Hayatında her şeyin iyi gittiğini belirten Döngel, pandemi sürecinde çalışmaya devam ettikleri için yorulduklarını ve bağışıklıklarının düştüğünü ifade etti. Yüksek vitamin ile kendisine dengede tutmaya çalıştığını açıklayan oyuncu dizinin kanal tarafından da oldukça destek gördüğünü belirtti.

Projenin final kararı alması ya da bitmesi gibi bir durumunun henüz olmadığını ifade eden Melisa Döngel yurt dışından görülen yoğun ilgi sebebi ile kanalın diziyi sahiplendiğini açıkladı. Güzel gidiyoruz şeklinde ifadelerde bulunan Ceren karakteri, diğer ülkelerden de güzel geri dönüşler aldıklarını ve son olarak bildiği kadarıyla 54 ülkeye satılan bir dizi olduğunu açıkladı. Yurt dışında da büyük bir ilgi ile izlenen proje Sen Çal Kapımı hakkında final kararı gibi bir durumun gerçekleşmediği bilgisi başarılı oyuncu Melisa Döngel tarafından belirtildi. Dizinin sosyal medyada da olup konuşulduğunu açıklayan Döngel, 5 milyon tweet atıldığı haberini hatırlattı.