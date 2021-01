Sen Çal Kapımı Fifi diziden ayrıldı mı? Sen Çal Kapımı'da flaş ayrılıklar!

Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini Altan Dönmez'in yaptığı ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun yazdığı Sen Çal Kapımı 'da sürpriz ayrılıklar yaşanıyor. Başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in paylaştığı dizinin kadrosunda ise; Neslihan Yeldan , Evrim Doğan, Melisa Döngel, Anıl İlter, İlayda Çevik, Elçin Afacan, Sarp Bozkurt , Başak Gümülcinelioğlu, İlkyaz Arslan gibi başarılı isimler yer alıyor. Peki dizinin kadrosundan ayrılan isimler kim?

Sen Çal Kapımı'da 3 oyuncu ayrılıyor!

İlayda Çevik ( Balca), Ayşegül İşsever (Semiha ) ve Sitare Akbaş (Fifi) dizinin kadrosundan ayrılıyor. Balca ve Semiha zaten sevilmeyen karakterlerdi fakat Fifi'nin ayrılması izleyiciyi üzdü.

Yayınlanan son bölümde Eda ve Serkan'ın evlilik hazırlığı içerisinde olması ile artık Balca ve Semiha'nın elinden bir şey gelmiyordu. Semiha Eda'ya bir mektup bırakarak düğünde yanında olamayacağını yazdı ve şirketteki hisseleri Eda'ya bırakarak veda etti. Böylelikle Balca ve Semiha dizinin kadrosundan ayrıldı.

Eda'nın yakın arkadaşı Fifi ( Sitare Akbaş) 'de dizinin kadrosundan ayrıldı. Sitare Akbaş vedayı sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: " Fifi'yi çok sevdim ve çok özleyeceğim. Müthiş bir ekiple neşe içinde çalıştım. Minnet doluyum. Gerçek bir efsaneydi. Bana kattığınız bütün güzellikler için binlerce teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Sen Çal Kapımı'ya Sarp Can Köroğlu dahil oluyor!

Sarp Can Köroğlu Sen Çal Kapımı adlı diziye dahil oluyor. Sarp Can Köroğlu Eda'nın çocukluktan arkadaşı olarak ekranlara gelecek. Deniz Saraçhan karakterine can verecek. Dünyayı gezdikten sonra mahallesine dönen Deniz bir mekan açmıştır. Eda'ya karşı çocukluktan yana zaafı vardır ,Eda onu hep sadece arkadaş olarak görmüştür. Son derece modern, kültürlü ve yakışıklıdır. Yıllar sonra dönen Deniz ise artık kararlıdır ve Eda için savaşacaktır.











Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2021, 01:21