Sen Çal Kapımı Ekranlara Veda Mı Ediyor? FOX TV Dizilerine Final Kararı

Sen Çal Kapımı FOX TV’in sevilen dizilerinden biri fakat. Dizi için final çanları çalıyor gibi. Peki bu iddialar nereden atıldı. Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in baş rollerini paylaştığı dizi ekranlara veda mı edecek? İşte son dakika gelişmeleri…

FOX TV yeni diziler için görüşmelere devam ediyor. Fakat kanalda şu an hali hazırdan 7 dizi var. Savaşçı tekrardan ekranlara dönmesi için bir dizinin final yapması gerekiyor demek bu! Peki final yapacak dizi hangisi olacak? Gelen dedikodulara göre ise final kararı Sen Çal Kapımı dizisi için bekleniyor… işte detaylar.

FOX TV Savaşçı dizisi için bir gün bulmak zorunda. Fakat bu şu anki yayın akışında oldukça zor görünüyor. Pazartesi günü kanalda herkesin sevgilisi entrikalarla dolu Yasak Elma yer alıyor ve reytingleri de oldukça yüksek o yüzden final yapması beklenmiyor.

Salı günleri ise Baraj dizisi yer alıyor ve reyting bakımından da senaryo bakımından da dizi başarılı bir şekilde yayım hayatına devam ediyor. Öte yandan ise çarşamba günü için kanal Masumiyet Dizi ile anlaştı bile ve 24 Şubat tarihinde dizi başlayacak.

Perşembe günü ise kanalda günümüzün en sevilen ve popüler yapımlarından biri olan Mucize Doktor yer alıyor. Dizinin ise hiç final yapmaya hevesi yok gibi reytinglerde rekorlar üst üste geliyor!

Cuma günleri kanalda Son Yaz dizisi yer alıyor Cumartesi ise Sen Çal Kapımı dizisi yer almakta. Pazar günleri ise Kefaret dizisi reytingler de üst sırada yer alıyor.

Son Yaz Dizisinin çekimleri devam ettiği içinde gözler Sel Çal Kapım dizisine kitlendi. Savaşçı yeni sezonuyla oldukça günlü bir şekilde geri dönerken kanaldaki dizilerden birinin ayrılma şart. Kanalda ise en düşük reyting Sen Çal Kapımı dizisine de ait görülse de aslında dizi birçok yapıma göre oldukça başarılı. Üstelik Kerem Bürsin ve Hande Erçel de sosyal medyada oldukça popüler!

Bu nedenle birkaç hafta içinde hangi dizinin final yapacağı belli olacak. Ekranların ve sosyal medyanın sevilen dizisi Sen Çal Kapımı’nın hayranları içinse zor bir süreç olacağa benziyor!