Sen Çal Kapımı Dizisine Flaş Transfer! Yeni Karakter Serkan'ın Canını Çok Sıkacak!

Fox TV ekranlarında Cumartesi akşamları yayınlanan ve seyircileri ekrana kilitleyen Sen Çal Kapımı dizisine arka arkaya yeni karakterler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda, Balca Koçak karakterini canlandırmak için İlayda Çevik, Semiha karakterini canlandırmak için Ayşegül İşseven ve Prens Seymen karakterine hayat vermek için Mert Öcal Sen Çal Kapımı dizisinin kadrosuna katılmıştı. Sevilen diziye bir yeni oyuncunun daha katılacağı müjdesi verildi. İzleyiciler ise Sen Çal Kapımı dizisine gelen yeni karakterin kim olduğunu merak etmeye başladı.

Yönetmenliğini Altan Dönmez’in, yapımcılığını ise MF Yapım’ın üstlendiği Sen Çal Kapımı dizisinin hikayesini Ayşe Üner Kutlu, senaryosunu da Kuledibi kaleme alıyor. Başarılı dizi Sen Çal Kapımı’ya ilerleyen günlerde yeni bir isim daha katılacak. Yasak Elma dizisinde oynadığı Kemal karakteriyle tanıdığımız başarılı oyuncu Sarp Can Köroğlu, Deniz Saraçhan karakterini canlandırmak üzere FOX TV’de yayınlanacak olan Sen Çal Kapımı dizisine 29. Bölümde dahil olacak.

Deniz Saraçhan karakteri, neşeli, dürüst ve kültürlü biridir. Hande Erçel’in canlandırdığı Eda karakterini çocukluğundan beri tanıyordur. Eda ve Deniz uzun süre boyunca Deniz dünyayı gezdiği için görüşememiştir. Ancak yıllar sonra Deniz, Eda’nın mahallesine yakın bir yerde mekan açmaya karar verir. Deniz karakterinin küçük yaşlardan beri Eda’ya karşı bir zaafı vardır fakat aralarındaki dostluğu bozmaktan korktuğu için kendi duygularından Eda’ya hiç söz etmemiştir. Eda ise Deniz’e sadece çok iyi bir dost gözüyle bakıyordur. Fakat Deniz karakteri bu sefer çok kararlıdır, Eda’ya karşı hamle yapacaktır ve Eda’nın ayağına dolanacaktır.

Sen Çal Kapımı dizisinin başrolleri Hande Erçel ve Kerem Bursin’dir. Dizinin ana karakterleri olan Serkan’ı Kerem Bursin, Eda’yı ise Hande Erçel canlandırmaktadır. Diğer oyuncular ise şunlardır;

Hande Erçel

Kerem Bürsin

Neslihan Yeldan

Bige Önal

Evrim Doğan

Anıl İlter

Melisa Döngel

Çağrı Çıtanak

Elçin Afacan

Sitare Akbaş

Başak Gümülcinelioğlu

Alican Aytekin

Sarp Bozkurt

Dorukhan Kenger

Ahmet Mark Somers

İlkyaz Arslan

SEN ÇAL KAPIMI NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

FOX TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Sen Çal Kapımı, her Cumartesi günü saat 20.00’da FOX TV’de yayınlanmaktadır.