Sen Çal Kapımı Dizisinde Sorunlar Baş Gösterdi! Kerem Bürsin Hangi Açıklamaları Yaptı?

Sen Çal Kapımı Cumartesi akşamları Fox Tv ekranlarında yayınlanıyor. Başrollerini Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in paylaştığı dizinin reyting oranları ise yapımcıyı memnun edecek düzeyde. Dizi son günlerde ise yaşadığı bir sorun ile gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yaşanan kar sevinci havaları daha da soğuk hale getirmişti. Bu durum dizi setlerini de etkilerken bir açıklama da Sen Çal Kapımı dizisinin erkek başrol oyuncusu Kerem Bürsin’den geldi. Çekimler sırasında kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Bürsin, dizi ve kendi hayatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hava durumunun olumsuz şartlarından etkilenen Sen Çal Kapımı dizisi soğuklar dolayısı ile yakınıyor. Peki Kerem Bürsin konu ile ilgili hangi açıklamalarda bulundu?

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin yapılan bir çekim sırasında kameralara yakalandı ve sorulan soruları kabul edip nezaket ile cevap verdi. Çekim sırasında oldukları için bu soğuk havada üzerine mont giyemeyen ünlü oyuncu hava şartlarının dizi çekimlerini nasıl etkilediği sorusuna bu havaların çekimleri zor hale getirdiğini, ama ekibin işlerini daha fazla güçleştirdiğini, kameralar, ışıklar gibi setin parçalarını taşımanın, kaldırmanın zor olduğunu söylerken kötü hava şartlarının ekip için de çekimleri güçleştirdiği hakkında açıklamalarda bulundu.

Başrol oyuncularının, geçtiğimiz gün Sapanca’dan yaptıkları paylaşımlar ile orada bulundukları öğrenilmişti. Başrol oyuncusu Kerem Bürsin de dizide yer almaktan keyif duyduğunu belirtti. Çekimler sırasında eğlendiklerini, birbirlerine yakın olduklarını ve bu durumun çok iyi olduğu açıklamalarında bulundu. Hem sette kamera önünde hem de arkasında herkesin birbiri ile yakın olup çok iyi anlaştıklarını ve bu yakınlaşmayı da büyük bir şans olarak gördüğünü açıkladı.

Ev ile set arasında gidip geldiğini söyleyen Bürsin zaman zaman spor yaptığını da belirtti. Yılbaşında O Ses Türkiye programına katılan oyuncu bunun kendisine uygun olmadığını ancak güzel yapabilmiş olmasını dilediğini söyledi.

2021 senesinde pandeminin bitmesini ve insanlığın kendisine çeki düzen vermesi gerektiğini düşünen oyuncu yaşanan salgın döneminde yeğenini çok az görebildiğini ve bu durumun kendisini kötü etkilediği hakkında yorumlarda bulundu.