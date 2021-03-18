Sen Çal Kapımı Dizisinde Deniz ile Evlenen Eda Serkan ile İlişki Yaşayacak

Fox TV ekranlarının beğenilerek izlenen dizisi Sen Çal Kapımı, Cumartesi akşamlarında yeni bölümünü hayranlarının beğenisine sunuyor. Yeni bölüm 20 Mart akşamı izleyici kitlesi ile buluşacak iken Hande Erçel tarafından canlandırılan Eda Yıldız karakteri ile Kerem Bürsin tarafından hayat verilen Serkan Bolat karakterleri nihayet barışmış ve Serkan son bir seneye hatırlamıştı. Bir süredir Serkan'ın geçirmiş olduğu hafıza kaybı sebebi ile ayrı olan ve acı çeken çift, gelecek bölümlerde bu durumu düzene sokacak.

Serkan'ın her şeyi hatırlaması ile birlikte birbirine aşık çift sonunda kavuşacak ancak Eda Yıldız artık evli bir kadın olacak. Gerçek bir evliliğin gölgesinde şekillenecek olan bu ilişki ise izleyiciler tarafından tartışılmaya başlandı. Eda ile Deniz arasında resmi bir nikah kıyılması, gerçek hayatta yaşanılması mümkün bir olay değil ancak Sen Çal Kapımı, bir romantik komedi dizisi. Sevilen dizinin senaristleri son dönemde diziyi ilginç bir noktaya taşımak ve proje hayranlarının merakını arttırmak adına bu şekilde bir hikaye yazmış ve senaryodaki heyecan oranını arttırmıştı. Gerçek hayatta ise bu şekilde bir olayın yaşanması pek de mümkün görülmemektedir.

Son olarak Deniz ile resmi nikah kıyarak hata yapan Eda Yıldız, Serkan'ın hafızasının yerine gelmesi ile onunla ilişki yaşayacak. Ancak bu durum bir ahlak sorununa yol açacak. Seyirciler izledikleri dizi ile bazı tartışmalara yol açacak iken evli bir kadının başka biri ile ilişki yaşaması konusu gündeme gelecek.

Serkan ve Eda'nın arasındaki aşkın tekrar alevlenmesi artık bir gerçek evliliğin gölgesinde yaşanacak. Eda bir hata yapmış ve gerçek bir evliye imza atmış olsa bile aşık olduğu Serkan bolat’ın kendisini hatırladığı için mutluluk duymaktadır. Seyirciler ise Deniz ile Eda arasında olan evliliğin bir an önce iptal olmasını ve aşıkların her şeyin üstesinden gelmesini istemekte.