Sen Çal Kapımı Büyük Sezon Finali Sırrı

Sen Çal Kapımı isimli televizyon dizisi projesi sezon finali yapıp ekranlara bir süre veda edeceğini ve Haziran ayında yeniden izleyicileri ile buluşacağını açıklamıştı. Dizinin başrollerinde Kerem Bursin ve Hande Erçel rol alırken kanal tarafından alınan karar dizinin hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. 17 Nisan Cumartesi akşamı saat 22.45’te sezon finali ile ekranlara gelecek olan sevilen dizi bir süre yayınlanmayacak.

Savaşçı isimli dizinin 101. bölümünü ekranları getirmesi sonrasında sezon finali bölümünü yayınlayacak olan romantik komedi türündeki Sen Çal Kapımı, Haziran ayında tekrardan çekimlerini yapmak üzere buluşacak. Dizinin bu kararı almasındaki önemli kararlardan biri de projenin son haftalarda reytinglerinin düşüş yaşaması olmuştu. Haziran ayına kadar yayınlanmayacak olan ve alınan bu karar ile izleyici kitlesini üzecek olan yapım, yaz aylarında ise bomba gibi bir geri dönüş yapacak.

17 Nisan tarihinde ekranlara gelecek olan 39. bölüm sezon finalinde ise neler yaşanacağı öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Özellikle Serkan Bolat’ın sağlık problemi ile ilgili sırrı Eda öğrenecek ve bu durum muhtemelen dizinin son dakikaları sırasında yaşanacak.

Yaşadıkları tehlikeye rağmen Eda ve Serkan çifti dilek kutusunda şanslarını denemeye devam edecek. Serkan Bolat diğer tarafta hastalığını kimseye anlatmadan hayatın tadını çıkartmak isteyecek ancak kimse ondaki bu değişikliğe anlam veremeyecek ve saçma bulacak. Çift sarı karavanlarında daha farklı bir yaşam tarzı deneyimler iken Serkan'ın almış olduğu beklenmedik kararlar Eda'nın kafasını karıştıracak. Eda Yıldız hayallerindeki karavanda sevdiği adam olan Serkan'la hayatı dolu dolu geçirirken kendilerini bekleyen tehlikenin ise farkında olmayacak. Ancak sevilen ikilinin başlarına gelen son olay Serkan Bolat’ın sırrın açığa çıkaracak mı? Bu sorunun cevabı 17 Nisan tarihinde yayınlanacak olan sezon finali bölümünde yanıt bulacak.