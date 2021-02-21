Sen Çal Kapımı Aydan En Büyük Tutkusunu Paylaştı! Neslihan Yeldan’dan Çarpıcı Açıklamalar

Neslihan Yeldan, Sen Çal Kapımı isimli başarılı projede Serkan Bolat'ın annesi olan Aydan karakterine hayat veriyor. Bir Demet Tiyatro'da canlandırdığı Füreya karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Neslihan Yeldan, günümüzde de dizilerin aranan bir ismi olmaya devam etmekte. Bugüne kadar Kuzey Güney’de Aynur, Kiraz Mevsimi isimli projede ve ardından İstanbullu Gelin isimli dizide Senem karakterlerini başarı ile sergileyen ünlü oyuncu Neslihan Yeldan, son dönemde ise Kerem Bursin ve Hande Erçel'in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı isimli romantik komedi projesinde Aydan Bolat olarak performans sergilemekte. Duruşu ve asaleti ile ilgi toplayan Yeldan, sesi ile de fark edilip ilgi çekti. Bugüne kadar sinema ve dizilerde birbirinden farklı rolleri sergileyen ünlü oyuncu, son dönemde canlandırdığı Aydan karakteri ile de oldukça beğenilmekte. Son olarak kamera arkasında bir programına konuşan oyuncu çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

Yorucu bir iş yaptığını ve boş zamanlarını dinlenerek geçirmek istediğini belirten başarılı oyuncu Neslihan Yeldan, yaptığı işte oldukça fazla efor sarf edip çaba gösterdiğini açıkladı. Her dönemde bakımlı olması ile beğenilen oyuncu, kendisine bakmayı sevdiğini, saçına, cildine, başına ve vücuduna bakmayı sevdiğini söyleyip projelerinde de bu yönünü devam ettirdiğini söyledi. Oyuncu boş zamanlarında arkadaşları ile buluşup masaj yaptırıyor ve bu şekilde çok rahat oluyormuş. Pandemi nedeni ile bu tip etkinlikleri fazla katılamadığını söyleyen oyuncu, açıklamalarında bu ifadelere yer verdi. Spor yapmayı sevdiğini ancak bunu yemek yiyebilmek için yaptığını ifade eden oyuncu, kendi özel hayatı hakkında önemli detayları da seyirciyle paylaştı. Farklı tarifler deneyip dünya mutfağından yemek yapmayı sevdiğini izleyici kitlesi ile paylaşan Neslihan Yeldan, yemek yapmanın kendisi için adeta bir tutku olduğu bilgisini verdi. Yemek yemeği de yapma gibi gören ve oldukça yemek yemekten hoşlandığını belirten oyuncu, bu sebeple 3 ya da 4 kilodan fazlasını veremediği bilgisini hayranları ile paylaşıp önemli bir konuya parmak bastı.