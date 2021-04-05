Sen Çal Kapımı Aşıklarının Önündeki Büyük Engel Kalktı

Son olarak 38. yeni bölümü ile ekranlara gelen sevilen dizi Sen Çal Kapımı, yaşanan gelişmeleri ile izleyicilerini şaşırttı. Romantik komedi türünde yayınlanan dizi, yeni bölümünde ardı sıra ilginç gelişmeleri ekranlara taşıdı. Selin’in bebeğin babasının Serkan olmadığını itiraf etmesi ve Eda Serkan çiftinin dedektiflik yapması gibi sıra dışı olaylar sahnelendi. Bu güzel gelişmelerin yanı sıra Kerem Bürsin tarafından hayat verilen Serkan Bolat karakterinin doktorunun açıkladıkları ise oyuncunun hayranlarını üzdü. Henüz kesin olmasa da beyninde tümör olduğunu açıklayan doktor hem oyuncuyu hem izleyici kitlesini adeta şoka uğrattı. Yeni bölümü ile hayranlarından beğeniler ve birbirinden güzel yorumlar toplayan dizinin bu başarısı reyting oranlarına ise etki etmedi. Bir oyuncunun da kadroya veda etmesi yeni bölümde görülen bir diğer gelişme idi.

Son haftalarda bir türlü yüzleri gülmeyen ve aşklarını yaşayamayan çift sonunda barıştı. Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in rol aldığı başarılı dizide aşıklar yeniden bir araya geldi. Serkan, Eda’nın Londra’ya gitmesini engellemek için havalimanına gitmiş ve sonunda onu engellemeyi başarmıştı. Ancak o sırada başı dönen ve baygınlık geçiren Serkan Bolat, Eda ile hastaneye gitmiş ve tedavi altına alınmıştı. Selin ise Serkan’ı hastanede ziyarete gelmesi ile birlikte bir felakete imzasını attı. Arkası dönük bir şekilde Deniz ile bir telefon görüşmesi yapan Selin, bebeğin Deniz’den olabileceğini ancak onun Eda ile, kendisinin ise Serkan ile birlikte olmasının tek yolu olarak hamileliğini gördüğünü açıkladı.

Bu konuşmaya şahit olan Eda da işin gerçeğini öğrenmiş oldu ve Serkan’ın yanına giderek her şeyi anlattı. Selin de yapmış olduğu hatadan sonra Serkan’ın hafızasının yerinde olmadığı zamanda bile kendisi ile birlikte olmak istemediğini ve karnındaki bebeğin babasının Deniz olduğunu söyledi.

Bu konuşma sonrasında Selin karakterinin diziye vedası gerçekleşti. Bige Önal tarafından hayat verilen Selin karakteri 38. bölüm ile diziyle yollarını ayırmış oldu.