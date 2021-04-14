Sen Anlat Karadeniz'den Cam Tavanlar’a Oyuncu Transferi

Kanallar yaz sezonu dizileri ile ilgili gelişmeleri hızlandırırken çalışmaların da devam ettiği öğrenildi. Cam Tavanlar adı verilen televizyon dizisi projesinin iddialı bir şekilde kanunlarda yayın hayatına başlayacağı belirtilirken Hekimoğlu projesinin de aynı yapım firması olan OJO Pictures imzalı olduğu hatırlatıldı.

Show TV'de yayınlanacak öğrenilen dizinin kadrosunun da şekillenmekte olduğu belirtilirken kısa bir süre önce dizinin başrollerinde Kubilay Aka ve Bensu Soral'ın rol alacağı magazin gündeminde yer tutmuştu. Son dönemlerin en sevilen ve en başarılı iki isminin bir araya geleceği yönünde çıkan haberler izleyicileri heyecanlandırırken resmi bir açıklama da bekleniyordu.

Kubilay Aka önceki hafta Çukur dizisinde hayat verdiği Celasun karakterinin ölmesi ile beraber diziye veda etmişti. Partneri olacağı konuşulan Bensu Soral ise uzun zamandır televizyon dizilerinde yer almıyordu. İçerde dizisi ile tanınan ve ekranların sevilen yüzü haline gelen oyuncu, son olarak ise Organize İşler Sazan Sarmalı isimli filmde rol almıştı.

Cam Tavanlar ismi verileceği öğrenilen dizinin yönetmenliğinin ise Fehmi Öztürk tarafından yapılacağı açıklandı. Senaryosu ise Meriç Acemi tarafından yazılan projenin oyuncu kadrosuna 2 yeni ismin katıldığı haberi dikkatleri çekti. Yeni katılan iki oyuncudan birisinin isminin Hatice Aslan olduğu öğrenilirken gazeteci Birsen Altuntaş da diğer isim hakkında bilgi verdi.

Elinden son bilgilere göre Ayten Soykök isimli oyuncu da dizinin oyuncu kadrosuna katıldı. Soykök, Sen Anlat Karadeniz isimli televizyon dizisi projesinde Nilüfer isimli karaktere hayat vermişti. Gülper Özdemir'in canlandırdığı Hazan karakterinin annesini canlandıran Ayten Soykök bu kez ise Cam Tavanlar isimli dizide “İnci” karakterine Hayat verecek.

Dizinin başrol oyuncularından Kubilay Aka, restoran sahibi olan Cem ismindeki bir karakteri canlandıracak iken Bensu Soral ise Cem'in tutkulu aşk yaşayacağı Leyla'ya hayat verecek. Dizi genel olarak toplumsal eşitsizlik üzerine kurul olacak ve kadınların iş hayatında yaşadığı fırsat eşitsizliği ile ilgilenecek.