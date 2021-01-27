Selin Ciğerci Sahtekarlık Yaptı! Takipçilerini Çok Kızdırdı!

Kendisine ait bir makyaj markası olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci sosyal medyada linç yedi. Selin Beauty adındaki markasında çeşitli güvenlik ürünleri üreten fenomen en son çıkan ürününün reklamını yaparken sahtekarlık yaptı. Attığı hikayeleri gören kişiler “aklımızla dalga geçiyor” deyip sinirlendi.

Selin Ciğerci Instagram hesabında kendi markasında yeni çıkan maskaranın reklamını yaparken kendini komik duruma düşürdü. Tanıtım videosunu maskarayı sürerken çekmeye başlayıp bir süre sonra aynada sürüp geleceğim diyerek videoyu durdurdu. Yeni videoya geçtiğinde takma kirpik taktığı herkes tarafından anlaşıldı. Üstelik hiç utanmadan “aynı takma kirpik gibi oldu” deyip maskaraya övgüler dizdi. Selin Ciğerci bu paylaşımın üzerine çok fazla eleştiri aldı.

Magazin dünyasında girdiği polemikler ile aldatma iddialarıyla sık sık yer alan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci yaptığın sahte tanıtımla da gündeme oturdu. Kendi markasının maskarasının reklamında takma kirpik takıp maskaranın işe yaradığını söylemesi ile sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Hikayeyi izleyen kişiler yapılan tanıtım karşısında şok oldu ve Selin Ciğerci’yi linç etti.

Selin Beauty adındaki markasında yeni çıkan iki farklı maskara çeşidini Instagram’daki 3.6 milyon takipçisine tanıtan Selin Ciğerci bu maskaraların takma kirpik etkisi yarattığını iddia etti ve öncesi sonrası halini koyarak gösterdi. Fakat maskarayı sürdükten sonra takma kirpik takıldığı 1500 kilometre öteden bile belli oluyordu.

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Selin Ciğerci 1984 doğumludur. Kısa bir süre önce pek çok ünlü isim ile birlikte olan futbolcu Gökhan Çıra ile evlenmiştir. Girdiği polemikler ne ve ilişkisindeki çalkantılar nedeniyle sık sık magazin dünyasında yer almıştır. Geçtiğimiz aylarda Selin Beauty adında bir marka çıkararak kendi ürettiği makyaj malzemelerini satmaya başladı. Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmadan önce sosyal medyada Bebek Okan olarak biliniyordu. Hatta Asuman Krause’nin Wipeout adlı programına da katılmıştı. Bu ameliyatın ardından adını Selin ciğerci olarak değiştirdi. Selin Ciğerci DJ’lik de yapıyor.