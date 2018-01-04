Selin Ciğerci'nin evlilik hayalleri yarım kaldı

Ameliyatla kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin Diyarbekirspor'da futbolcu olan 21 yaşındaki Gökhan Çıra ile aşk yaşadığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.Cinsiyet değiştirdikten sonra Selin Ciğerci olarak tanınan sosyal medya fenomeni haline gelen Ciğerci , bir süredir futbolcu Gökhan Çıra ile aşk yaşıyordu.

Kısa bir süre evleneceklerini duyuran çiftten kötü haber geldi.

Ayrılık iddiaları ile ilgili ilk kez açıklamalarda bulunan Selin Ciğerci ;"Evet Gökhan'la ayrıldık. Çünkü aldatıldım. Çok üzüldüm, hak etmedim... Galiba hepsi aynı, bir gün karşıma birisi çıkacak inanıyorum... 2018'de erkek yüzü görmek istemiyorum" diye konuştu.