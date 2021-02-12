Selin Ciğerci'nin Eşi Gökhan Çıra Yeni Bir Skandala İmza attı!

Misli.com 3 Lig 4 Grup maçında Bayrampaşa'dan Karbel Karaköprü Belediyespor olarak ağırladığı maçta olay çıktı. İstenmeyen olayların yaşandığı sahada Gökhan Çıra emniyet mensuplarının gelmesi ile birlikte bulunduğu yerden zorla çıkarıldı. Çıra maçın hakemini maçı yönetim şeklini beğenmediği için, hem darp edip hem de tehdit etti. çıranın bu davranışından dolayı TFF tarafından büyük bir ceza alması bekleniliyor.

Bayrampaşa as başkanı Gökhan Çıra, İstanbul ekibi 2-1 birden gelirken hakemin maçı yönetimlerin beğenmediği için sahaya girdi. Oldukça sinirli olduğu Gökhan Çıra, maçı yöneten hakem Necati Selçuk Şahin'i tehdit ederek darp etti.

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3.lig dört grupta play-off hattında bulunan Bayrampaşa'nın Karbel Karaköprü Belediyesporu misafir olarak ağırladığı maçta skandal dakikalar yaşandı. Maç devam ederken 67 dakikada olay çıktı. Gökhan Çıra hakemin kararı beğenmediğini öne sürerek sahaya girdi. Oldukça sinirli olan Çıra, maçın hakemi Necati Selçuk Şahin'i darp ederek tehditte bulundu. Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda oynanan 90 dakikalık karşılaşmada Bayrampaşa'nın 3-2 galip gelmesi ile sonlanırken,stanbul ekibinin as başkanı Gökhan Çıra ve kulübün TFF'den çok ciddi bir yaptırım/ceza aması bekleniyor.

Yaklaşık 10 dakika boyunca sahada duran Gökhan Çıra, maçın hakemi tarafından kırmızı kart ile cezalandırılmasına rağmen sobadan çıkmazken olaya dahil olan emniyet mensupları tarafından zorlukla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Geçtiğimiz sezonda Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray- Tuzla sıkıntılı dakikalar yaşanmıştı. Sarı-kırmızılı takımın altyapısında yetişen Gökhan Çıra, yaşanan olayların ardından Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili sarsıcı ifadelerde bulunmuştu. ‘’Fatih Terim'in ekibinden biri de yumruk attı. Fatih Terim de beni soruyor, Sen kimsin? Mafya mısın?’’ ifadelerin Fatih Terim'e karşı kullanmıştı.

Gökhan Çıra, Fatih Terim hakkında bulunduğu çarpıcı ifadeler sonrasında Fatih Terim'den özür diledi.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021, 20:30