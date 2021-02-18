Selin Ciğerci'nin Eşi Gökhan Çıra'ya TFF'den Çok Ağır Ceza Geldi

Geçtiğimiz haftalarda büyük bir skandala imza atan Gökhan Çıra'nın cezası belli oldu. Misli.com 3.lig 4. grupta oynanan Bayrampaşa’nın Karbel Karaköprü ile oynadığı maçta Gökhan Çıra sahaya inip hakem Necati Selçuk'u hem tehdit edip hem de darp etmişti, hakemin maç yönetim tarzını beğenmediği için sahaya atlayıp hakemi darp eden Çıra'yı polisler zorla sahadan uzaklaştırmıştı. Yaşanan olaydan sonra Gökhan Çıra'nın ceza alması beklenen bir şeydi. Bayrampaşa Asbaşkanı Gökhan Çıra 640 gün hak mahrumiyeti cezası ve para cezası verildi.

Maçın 67. Dakikasında sahaya inip maçın hakemine tehdit ve darp eden Gökhan Çıra, profesyonel futbol Disiplin Kurulu Çıra’ya çok ağır Bir Ceza verdi. TFF'nin yapmış olduğu açıklamaya göre Bayrampaşa Asbaşkanı Gökhan Çıra toplamda 640 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

TFF’nin kendi internet sitesinde yayınlamış olduğu açıklamada; ‘’ BAYRAMPAŞASPOR A.Ş görevlisi Gökhan Çıra'nın, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 200 gün hak mahrumiyeti ve 28 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada BAYRAMPAŞASPOR A.Ş görevlisi Gökhan Çıra'nın, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik tehditler nedeniyle 200 gün hak mahrumiyeti ve 28 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada BAYRAMPAŞASPOR A.Ş görevlisi Gökhan Çıra'nın müsabaka hakemlerine yönelik saldırı nedeniyle 240 gün hak mahrumiyeti ve 6 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada BAYRAMPAŞASPOR A.Ş görevlisi Gökhan Çıra'nın, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BAYRAMPAŞASPOR A.Ş görevlisi Gökhan Çıra'nın Tedbiri uymama eylemi nedeniyle 90 gün hak mahrumiyeti ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada BAYRAMPAŞASPOR A.Ş görevlisi Gökhan Çıra'nın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.’’ açıklaması yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021, 21:16