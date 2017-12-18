Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın aşk evi

Ameliyatla kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin Diyarbekirspor'da futbolcu olan 21 yaşındaki Gökhan Çıra ile aşk yaşadığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.Cinsiyet değiştirdikten sonra Selin Ciğerci olarak tanınan sosyal medya fenomeni haline gelen Ciğerci , bir süredir futbolcu Gökhan Çıra ile aşk yaşıyor.

Çift geçtiğimiz günlerde ilk kez el ele görüntülenerek aşklarını resmen ilan etmişti.

Selin Ciğerci ile evleneceğini ailesine söyleyen Gökhan Çıra , ailesinden tepki gösterenlerin de olduğunu belirtti.Babasının önceden bildiği , annesinin ise çok ağladığı öğrenildi.Gökhan Çıra, ağabeyinin ise "Bize kim 'amca' diyecek" tepkisiyle karşılaşınca futbolcu, "Ben kimi seveceğim." diyerek karşılık vermiş.

Selin Ciğerci, evlendikten sonra eşi ile oturmak üzere İstanbul- Kemerburgaz'daki lüks bir siteden havuzlu villa aldı.Villanın değeri ise 2 Milyon dolar ...