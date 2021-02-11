Sel Çal Kapımı Final Mi Yapıyor? Hayranları Üzecek Haber Geliyor

Fox TV kanalının sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı için kötü haberler gelmeye başladı bile! Fox TV’in diğer bir sevilen dizisi olan Zümrüdüanka reytingleri düşer düşmez final yapmıştı. Öyle görünüyor ki bu kanalda tutunmak için sadece sevilmeniz yetmiyor aynı zaman da reytinglerinizinde yüksek olması gerek!

FOX TV tarafından bir dizi bittikten hemen sonra ise bir diğerinin çalışmalarına başlanıyor. Hatta daha bitmeden yoldaki diziye dair fragmanlar ve haberler yayımlanarak seyirci kitlesi oluşturması hedefleniyor.

İKİ DİZİ İÇİN ÇALIŞMALAR VAR

FOX TV ise yayım hayatına başlayacak iki dizisine odaklanmış durumda. Bunlardan bir tanesi Savaşçı ve diğeri de Masumiyet. Savaşçı için Eskişehir’de çekimler sürerken, Masumiyet içinse Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır gibi oldukça başarılı isimlerle anlaşıldı bile.

İki diziyi yayın hayatında görmemiz demek ki ise FOX TV’nin bir dizisinin ekranlara veda etmek zorunda olması anlamına geliyor.

KARAR SÜRECİ BAŞLADI

Bu durumda ise karar aşamasına geçildi. Reytingi düşük olan yapım final yaparak kanala veda edecek. FOX TV kanalına baktığımızda ise final zilleri Son Yaz ve Sen Çal Kapımı dizileri için çalıyor!

Hangi diziye karar verileceği ise henüz belli olmuş değil. Fakat Son Yaz dizisinden çekimlere dair yeni görüntüler gelmişti. Bu nedenle iddialar daha çok Sen Çal Kapımı dizisi üzerinde yoğunlaştı.

İki dizinin hayranları ise oldukça tedirgin. Gelen haberlere göre ise iki dizinin de hayranları sosyal medya üzerinden destek mesajları atarak final istemediklerini açıklıyor.

Kanalın ise hangi diziyle veda edeceği şu an için tam bir muamma. Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in hayranlarının yaptığı paylaşımlar işe yaracak mı bunu da yakında göreceğiz. Öte yandan hangi dizi kanala veda ederse etsin, yerini harika bir yapıma bırakacağı oldukça belli!