Seksenler Dizisi Sibel Kimdir? Cansın Özyosun Kimdir, Hangi Dizilerde Oynadı?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Seksenler’e Sibel karakteri ile yeni bir oyuncu geldi. Daha önce Çocuklar Duymasın, En Son Babalar Duyar gibi dizilerde adını duyuran Cansın Özyosun Seksenler dizisinin ekibine katıldı. Peki Cansın Özyosun kimdir, doğum tarihi nedir, hangi dizilerde oynadı?

TRT 1 ekranlarında hafta içi her gün televizyon seyircisiyle buluşan Seksenler dizisine yeni bir karakter katıldı. Sibel karakterini canlandıracak olan Cansın Özyosun’un oynayacağı karakter merak edildi. Pastacı Sami’nin evlenmek istediği güzel bir kadın olan Sibel karakterini canlandıracak olan Cansın Özyosun diziye dahil olması ile ilgili açıklama yaptı.

Güzel oyuncu oyunculuk kariyerine En Son Babalar Duyar isimli dizi ile başlamıştı. Seksenler dizisine gelmesi ile ilgili açıklama yapan Özyosun, Seksenler dizisinde yer almanın kendisi için çok anlamlı olduğunu ve kendini yuvaya dönmüş gibi hissettiğini dile getirdi. Oynadığı ilk dizinin de aynı Seksenler dizisi gibi Birol Güven imzasını taşıması olduğunu belirtti. Seyircilerin yüreğine dokunan bu projede yer alacağı için çok mutlu olduğunun altını çizen Cansın Özyosun çok heyecanlı olduğunu söyledi.

CANSIN ÖZYOSUN KİMDİR?

Cansın Özyosun 18 Temmuz 1976 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. MMC TV’de 1999 ile 2000 yılları arasında İstek Hattı adlı programı sunmuştur. Bu yıllarda Abdullah Oğuz ile organizasyon yapmış ve çeşitli televizyon dizilerinden teklifleri almıştır. İlk olarak 1997 yılında Eltiler adlı dizide oyunculuk kariyerine adım atmış fakat 2002’de En Son Babalar Duyar adlı dizi ile profesyonel olarak oyunculuğa başlamış ve adını duyurmuştu. Oyunculuk dersi alarak dizi sektöründe en çok tiyatro sektörüne yönelen Özyosun pek çok bilinen dizide rol almıştır.

CANSIN ÖZYOSUN DİZİLERİ

Seksenler (2020)

Deli Gönül (2017)

Mayıs Kraliçesi (2015)

Küçük Ağa (2014)

Görüş Günü Kadınları (2013)

Hayatımın Rolü (2012)

Yer Gök Aşk (2011)

Kılıç Günü (2010)

Melekler Korusun (2009)

Genco (2008)

Gümüş (2007)

Daha Neler (2006)

Kadın Her Zaman Haklıdır (2005)

Kapıları Açmak (2005)

Çocuklar Duymasın (2002)

En Son Babalar Duyar (2002)

Bücür Cadı (1999)

Eltiler (1997)