Sefirin Kızı’na Veda Eden Tuba Büyüküstün'e Senaristten Duygusal Mesaj Geldi

Star TV'de yayın hayatına başlamış olan iddialı proje Sefirin Kızı ilk bölümünü 16 Aralık 2019 tarihinde ekranlara taşımıştı. Nare ve Sancar arasındaki destansı aşk ilk bölümlerinde büyük bir ilgiyle karşılanmış ve beğeni toplamıştı. Ünlü oyuncular Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek dizide başarı ile performans sergilemiş ve ekran uyumu açısından büyük beğeni ile karşılanmıştı. İki başarılı ismin yanı sıra Uraz Kaygılaroğlu da Sefirin Kızı’nda rol almış ve oyuncunun hayranları diziyi izlemeye başlamıştı. Sefirin Kızı isimli televizyon dizisi projesinin bu kadar çok beğenilmesinin bir diğer sebebi de izleyici kitlesinin ikili arasındaki aşka inanmalarından kaynaklanıyordu.

Salgın sürecinin araya girmesi ise Sefirin Kızı isimli dizi için problemli bir sürece başladığı öğrenildi. 2. sezondan oldukça umutlu olunurken ilk bölüm 7 Eylül 2020 tarihinde de 2. sezon olarak ekranlara gelmişti. Sefirin Kızı’nın kemik izleyici grubu vardı ve sosyal medyadan da oyunculara büyük destek geliyordu. Fakat Pazartesi akşamlarında izleyici kitlesi ile buluşan dizinin reytinglerinde bir süre sonra problemler yaşamaya başladı. Hayal kırıklığına uğratan ve beklentileri karşılamayan dizi ile ilgili eleştirel de bu dönemde geldi. Dizide reytinglerin azalmasının üstüne ünlü oyuncu Neslihan Atagül Doğulu’nun yaşadığı rahatsızlık da eklendi ve oyuncu diziye veda etmek durumunda kaldı. Neslihan Atagül Doğulu'nun diziye veda etmesi ardından Sefirin Kızı farklı bir sürece giriş yaptı ve Tuba Büyüküstün diziye dahil oldu.

Sefirin Kızı’nın final yapmasına iki bölüm kala ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'ün çekimlerinin bittiği sosyal medyada yapılmış olan bir paylaşım ile anlaşıldı. Başarılı dizinin senaristi Eylem Canpolat projenin en zor anında yetişen ünlü oyuncuya teşekkürlerini sundu ve sosyal medya hesabından duygusal bir yazı paylaştı.