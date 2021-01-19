Sefirin Kızı'na Tuba Büyüküstün dahil oldu! Tuba Büyüküstün kimdir?

Star Tv'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'na bomba transfer!

Tuba Büyüküstün Sefirin Kızı dizisine dahil oldu. Neslihan Atagül'ün ayrılığının ardından diziye kimin geleceği merak konusu olmuştu. Bugün ise diziye kimin dahil olacağı belli oldu. Başarılı ve güzel oyuncu Tuba Büyüküstün Sefirin Kızı dizisine dahil oldu.

Sefirin Kızı adlı dizide Nare'yi canlandıran güzel oyuncu Neslihan Atagül'den kötü haber gelerek oyuncunun "Geçirgen Bağırsak" sendromuna yakalandığı ortaya çıkmıştı. Hızla kilo kaybından oluşan bu hastalik yüzünden yaşam kalitesi düşen Neslihan Atagül Sefirin Kızı'na veda etmek zorunda kaldı.

Neslihan Atagül şu sözlerle ayrılığı duyurdu: "Herkese merhaba! Oynarken hücrelerime kadar hissettiğim Nare ile vedalaşıyorum. Ben tolerans göstersem de vücudum o toleransı bana göstermedi. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var.Sefirin Kızı ekibime selamlar. Teşekkür ederim arkadaşlar. İzleyicilerimize de teşekkür ederim, hep destek oldunuz. İyi ki varsınız! En yakın zamanda başka hikayelerde görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Neslihan Atagül sağlık probleri nedeni ile tedavi olup dinlenmesi gerektiği için diziden ayrıldı. Atagül'ün ayrılmasının ardından yapım ekibi senaryo değişikliğine gidileceğini duyurmuştu. Neslihan Atagül'ün canlandırdığı Nare yurtdışına gitmiş gibi gösterilecek.

Tuba Büyüküstün Sefirin Kızı'na dahil oldu!

Neslihan Atagül'ün Sefirin Kızı adlı diziye sağlık problemleri nedeni ile veda etmesi üzerine merakla yerine kimin geleceği bekleniyordu. Tuba Büyüküstün Sefirin Kızı'na dahil oldu.Peki Tuba Büyüküstün kimdir? İşte oyuncuya dair merak edilenler haberimizde yer alıyor...

5 Temmuz 1982 tarihinde, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünden mezun oldu. Üniversite eğitimi bittikten sonra reklamlarda oynamaya başlayan Tuba Büyüküstün daha sonra bir çok dizi ve filmlerde yer aldı. Onur Saylak ile olan evliliğinden 2 çocuğu bulunmaktadır.

Yer aldığı projelerden bazıları şunlardır:

Gönülçelen

Cesur ve Güzel

Sınav

Sultan Makamı

Çemberimde Gül Oya

Ihlamurlar Altında

Aşk Yolu

Asi

20 Dakika







Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021, 17:17