Sefirin Kızı’na Bir Oyuncu Daha Veda Etti

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı, Pazartesi akşamlarında yayın hayatına devam ediyor. Dizi son dönemlerde Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu’nun projeye veda etmesi ile gündeme gelmişti. Edinilen son bilgilere göre ise Atagül ve Kaygılaroğlu ardından bir ismin daha diziden ayrıldığı öğrenildi. Sevilen dizide “Sahra” karakterini canlandıran Deniz Işın, Sefirin Kızı’nda hayranlarından destek ile karşılaşmıştı. Ancak dizideki ömrü kısa süren oyuncunun ayrılmak istemesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Sefirin Kızı’ndan ayrılan Deniz Işın, Masumiyet dizisinde ortaya çıktı. Başarılı oyuncu Işın, Çarşamba akşamlarında ekrana gelen Masumiyet dizisinde İrem karakterini canlandırıyor ve yeni rolü ile oldukça ilgi topluyor.

Yapımcılığını Faruk Turgut, yapımını ise Gold Film'in üstlendiği Masumiyet isimli başarılı projede Deniz Çakır, Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ dizinin başrollerinde oynuyor. Ekrana geldiği ilk günden beri gündeme oturan başarılı dizi Masumiyet, her yeni bölümünde izleyici sayısını da arttırıyor. Dizide lker'in sevgilisi rolüne hayat veren Deniz Işın, İrem karakterini oynamakta. Dizideki olaylar gereği ise evlenmek olduğu sevgilisi İlker Ilgaz'ın düğün gününde tutuklanması ile İrem yıkılıyor ancak dizinin yayınlanan ikinci bölümünde ise sevgilisi ile hapishanede nikah masasına oturan İrem izleyicileri şok ediyor. Serkay Tütüncü tarafından canlandırılan karakter İlker'in, kendisini aldattığını ve aldattığı kıza şiddet uyguladığını kabul etmeyen sosyetik güzel İrem, İlker ile evlenmesi ile birlikte Ilgaz Yalısı’na taşınıyor ve hayatı bir anda değişiyor.

Deniz Işın, dizide canlandırdığı karakterde izleyicilerin kendilerinden bir şeyler bulacaklarını ifade etti. İlker ile İrem'in ilişkisini yorumlayan Deniz Işın, birçok ilişkide yaşandığı gibi ufak sorunları zamanında ödeyebilselerdi ilişkilerinin güven içerisinde devam edebileceğini söylüyor. İkilinin arkadaşlık bağlarının sağlam olduğunu ve eğer eskiden çaba gösterilse idi ilişkilerinin sevgi dolu devam edebileceklerini açıklayan Işın, bir ilişkide başka bir kişinin müdahalede bulunmaması gerektiğine de vurgu yapıyor. Dışarıdan arkadaştan ya da bir aile bireyinden gelen müdahale ile ilişkinin bozulabileceğini göz önünde bulunduran Deniz Işın, bu durumun İrem ve İlker'i oldukça yıprattığını ve ilişkinin bir göreve döndüğünü açıklıyor.