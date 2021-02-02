Sefirin Kızı Neslihan Atagül Projesini Bırakamıyor! Devam Etme Kararı Aldı

Sefirin Kızı dizisinde başrol oyunculuğu yapan Neslihan Atagül geçtiğimiz ay bir sağlık problemi yaşamıştı. Yaşanan sağlık problemi nedeni ile iyileşmesi zaman alacak olan ünlü oyuncu Atagül, dizisini bırakma kararı almıştı. O günden itibaren dinlenmeye çekilen başarılı oyuncunun yeni bir karar aldığı öğrenildi. Yaz aylarından beri çıkartmaya devam ettiği “Hadsiz” isminde olan dergisinin basımına devam etme kararı alan ünlü oyuncu sevenlerini mutlu etti. Üstelik Neslihan Atagül bu dergi için oyuncu Yelda Reynaud ile de özel bir çekim yaptı. Gerçekleşen bu çekim sırasında neşeli halleri ile kameralara yansıyan ünlü oyuncunun bu halleri hayranlarına güzel haberi verdi.

Neslihan Atagül yaşadığı sağlık problemi gerekçesi ile Sefirin Kızı dizisinden ayrılma kararı almış ve evde dinlenerek bir süreç geçirmişti. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a döndüğü zaman kameralara yakalanan oyuncu arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu da Atagül hakkında sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini kamuoyu ile paylaşmıştı. Bir süre iyileşmek için dinlenen oyuncu kendisine gelen teklifleri de geri çevirdi. Ancak yaz aylarından beri her ayın başında çıkartmakta olduğu dergisi Hadsiz’e devam edeceği haberini sosyal medya hesabından duyuran başarılı oyuncu, sevenlerini aldığı bu karar ile mutlu etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile Yelda Reynaud ile keyifli anlarının fotoğraflarını hayranlarının beğenisine sunan oyuncunun iyi olduğu anlaşıldı. Geçirdiği hastalık sebebi ile hayranlarını üzen oyuncu, sağlıklı görüntüsü ile mutlu etti.

Alim Yapım projesi olan Hadsiz dergi, dokuzuncu sayısında oyuncu Yelda Reynaud ve Türkiye’nin ilk kadın inşaat müdendisi olan Sabiha Rıfat Gürayman’a derginin yeni sayısında yer vererek keyifli ropörtajlar gerçekleştirdi. Yayınlandığı ilk sayıdan itibaren ilgi çeken Hadsiz isimli dergi, dokuzuncu sayısı ile sevenleri ile buluşacak.