Sefirin Kızı Nare diziden ayrılıyor mu? Neslihan Atagül neden ayrıldığını açıkladı

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı 35. bölümüyle ekranlara geldi. Yayınlandığı her hafta reyting rekorları kıran dizinin hayranları şok bir haberle sarsıldı. Oyunculuğuyla izleyicilerin kalbinde taht kuran ve Sefirin Kızı Nare karakterine can veren Neslihan Atagül diziden ayrılacağını açıkladı. Atagül neden ayrılacağını açıkladıktan sonra hayranları tarafından üzüntü dolu mesajlar aldı. Diziden ayrılacağını Instagram sayfası üzerinden duyuran Atagül'ün fotoğrafının altına binlerce yorum geldi. Peki, Sefirin Kızı Nare ölecek mi? Neslihan Atagül diziden neden ayrılıyor? Hep birlikte dizi setinde yaşanan son dakika gelişmelerine yakından bakalım.

SEFİRİN KIZI NARE ÖLÜYOR MU?

Neslihan Atagül bugün yaptığı açıklamayla birlikte diziden ayrılacağının bilgisini paylaştı. Bu açıklama sonrasında ise önümüzdeki bölümde Sefirin Kızı Nare karekterinin öleceği tahmin ediliyor. Nare bir sonraki bölümde ölerek diziye veda edecek. Karaktere hayat veren Atagül ise konuy hakkında açıklama yaptı.

Instagram hikayesi üzerinden takipçileriyle üzücü haberi paylaşan Atagül, bir süre dinlenmeye ihtiyacı olduğunu belirterek diziden ayrılması gerektiğini ifade etti. Ayrılırken dizi ekibine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Geçtiğimiz günlerde hastalığıyla gündeme gelen Neslihan Atagül Doğulu, sindirim sisteminde yaşadığı sorun neticesinde 10 günlük rapor almıştı. Hızlı kilo kaybeden oyuncu sağlığına yeniden kavuşabilmek için bir süre dinlenecek. Hastalığın ardından ise kendisini yeniden dizi setlerinde görebilmeyi umuyoruz. Ünlü oyuncunun hastalık haberleri sonrasında fotoğraflarının altına binlerce geçmiş olsun mesajı geldi. Bir süre inzivaya çekilmeyi planlayan Neslihan Atagül Doğulu, önümüzdeki günlerde Sefirin Kızı Nare karakterine son verecek. Nare ölerek diziye veda edecek.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021, 22:24