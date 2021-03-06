Sefirin Kızı Hayranları Bu Habere Çok Üzülecek! Final İddiaları Doğrulandı

Geçtiğimiz sezon reyting rekorları kırmasına rağmen Neslihan Atagül'ün diziden ayrılmasıyla ve dizi ile aynı gün yayınlanan rakip dizilerin çok güçlenmesi nedeniyle Sefirin Kızı dizisinin reytingleri oldukça düştü. Hastalandığı için diziden çıkmak zorunda kalan Neslihan Atagül’ün yerini Tuba Büyüküstün almıştı. Büyüküstün, başarılı bir oyunculuk performansı sergilese de dizi konudan çok saptığı için pek çok hayranını kaybetti.

Son günlerde sosyal medyada final iddiaları dolaşan dizinin Pazartesi günleri yayınlanmaya devam edip etmeyeceği hayranları tarafından merak ediliyor. Bu iddiaların gerçek olacağından korkan hayranları ise dizi ile ilgili son dakika açıklamalarını yakından takip etmekte.

Reyting oranları yükselmediği takdirde dizinin en geç Mayıs ayında final yapacağı iddiası kulislerden gelen en güçlü iddialardan biri oldu. Ancak Star TV’nin sevilen dizisi Sefirin Kızı’nın final yapıp yapmayacağı ile ilgili Star TV tarafından resmi olarak açıklanmadı. Dizinin final kararı ile ilgili detaylar gelir gelmez sitemizde paylaşacağız.

Diziden Neslihan Atagül’ün ayrılmasının ardından Engin Akyürek 'Sancar Efe' karakterine Tuba Büyüküstün’ün 'Mavi' karakteri eşlik ediyor. Emre Kabakuşak tarafından yönetilen dizinin senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ozan Aksungur, Defne Gürsoy, Oğuz Ayaz, Gamze Arslan Çelik ve Ozanser Uğurlu tarafından yazılıyor. Sefirin Kızı dizisinin yapımcılığı ise NGM ve O3 Medya tarafından üstleniliyor.

SEFİRİN KIZI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çekilen Sefirin Kızı dizisinin yurt dışı çekimleri de Montenegro (Karadağ)'da gerçekleştiriliyor.

SEFİRİN KIZI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Star TV’nin sevilen dizisi Sefirin Kızı her hafta Pazartesi günleri saat 20:00'da seyirci ile buluşuyor.

SEFİRİN KIZI OYUNCU KADROSU

Sancar Efeoğlu: Engin Akyürek

Mavi: Tuba Büyüküstün

Yahya: Doğukan Polat

Elvan: Hivda Zizan Alp

Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya

Güven: Erdal Küçükkömürcü

Halise: Gonca Cilasun

Müge: Esra Kızıldoğan

Zehra: Cemre Öktem

Kavruk Ömer: Edip Tepeli

Melek: Beren Gençalp

Kahraman: Bülent Şakrak

Ceylan: Gözde Çığacı

Dudu: İlayda Ildır

Necdet: Sami Aksu

Gülsiye: Yağmur Başkurt