Sefirin Kızı Elvan diziden ayrılıyor mu? Hivda Zizan Alp kimdir?

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı'nda Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu'nun ayrılmasından sonra Elvan karakterini canlandıran Hivda Zizan Alp'ın kadrodan ayrılacağı iddiası dizi severleri üzdü. Çünkü Elvan karakteri dizinin başından beri kısa sürede kendini sevdirerek izleyicinin beğenisini kazanmayı başarmıştı. Bu nedenle izleyici Elvan karakterinin diziden ayrılmasını istemiyor. Peki Elvan diziden ayrılacak mı? Hivda Zizan Alp Sefirin Kızı'na veda edecek mi?

Star TV ekranlarında yayınlanan başrollerinde Neslihan Atagül, Uraz kaygılaroğlu ve Engin Akyürek'in paylaştığı Sefirin Kızı dizisinde ilk olarak Neslihan Atagül geçirdiği bağırsak hastalığı nedeni ile dizinin kadrosundan ayrılmak zorunda kalmıştı. Neslihan Atagül'ün diziden ayrılmasından sonra ise yeni bir senaryo yazıldı. Mavi karakteri ile Tuba Büyüküstün dizinin kadrosuna dahil oldu. Uraz Kaygılaroğlu tarafından canlandırılan Gediz karakteri hikayesi bittiğinden senaryo gereği ölerek diziden ayrıldı. Yeni senaryoda Engin Akyürek'in canlandırdığı Sancar karakteri ile Mavi'nin birbirlerinin yaralarını sararken yeni bir aşk hikayesi doğacak.

Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu'nun ayrılmasından sonra Hivda Zizan Alp'in de dizinin kadrosundan ayrılacağı iddia edildi. Hivda Zizan Alp tarafıncan canlandırılan Elvan karakterinin henüz dizinin kadrosundan ayrılıp ayrılmayacağı ise bilinmiyor. Yapımdan böyle bir açıklama şu an için bulunmuyor. Elvan karakterinin devam edip etmeyeceği yeni bölümle ortaya çıkacak. Sefirin Kızı her pazartesi saat 20:00'de Star Tv'de yayınlanıyor.

Hivda Zizan Alp kimdir?

Hivda Zizan Alp, 9 Kasım 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü ve ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Hivda Zizan Alp, 1.63 metre boyundadır. Akrep burcudur. Daha çok reklam filmlerinde yer almıştır. Yeşil Deniz ve Fi dizileri ile kariyerinde hızlı yükselmesini sağlamıştır. Oynadığı diziler ise şunlardır:

Sefirin Kızı

Fi

Mordkommision İstanbul

Yeşil Deniz

Kaçak

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021, 17:35