Sefirin Kızı Dizisine Katılan Tuba Büyüküstün İçin Yeni İddialar Ortaya Atıldı

Star TV'nin sevilen dizisi sefirin kızı her pazartesi akşamı ekranlara gelmekte. Neslihan Atagül'ün sağlık problemlerinden dolayı ani bir şekilde diziden ayrıldığı bilinmekte, dizinin Nare’si gidince dizide Gediz adı ile bilinen Uraz Kaygılaroğlu'da diziden ayrıldı. Artık sevilen dizi Sefirin Kızında bambaşka bir dönem başlıyor Neslihan Atagül'ün yerine gelen Tuba Büyüküstün geçtiğimiz hafta çekilen bölüm itibari ile katıldı. Tuba Büyüküstün'ün ve rol arkadaşı Engin Akyürek ilk defa bu dizide bir araya gelmiyor. İkili 6 yıl önce Kara Para Aşk dizisiyle ile gündeme gelmişti, o sıralarda Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün birbiri arasında olan uyum izleyiciler tarafından oldukça beğenilmişti. Tuba Büyüküstün'ün Sefirin Kızı adlı diziye katılması ile beraberinde çığ gibi büyüyen söylentiler ortaya çıktı.

Tuba Büyüküstün'ün Sefirin Kızı adlı diziden gelen teklifi kabul etmek için 3 milyon TL alacağı söylentisi ortaya atıldı, ancak bu söylenti tamamiyle uçuk ve komik bir rakam olduğu için kimse tarafından doğru olduğuna inanılmadı. Neslihan Atagül'ün geçirgen bağırsak sendromu ile ani bir şekilde diziden ayrılmak zorunda kaldığı biliniyor, Atagül'ün sefirin Kızı adlı dizide her bir bölüm için 70 bin TL aldığı bilinmekteydi, ancak Tuba Büyüküstün için ise bu rakam 200 bin TL olarak konuşuldu . Bu fiyat üzerine oldukça konuşuldu ve çoğu kişi tarafından oldukça fazla bulundu.

Bu konuda araştırma yapan bir yazar ise, 100 bin Türk lirasının makul görüldüğünü bu parayı yapımcının çıkartabileceğini ve aynı zamanda dizinin yurtdışı satışlarındaki payını da unutmamak gerektiğini dile getirdi. Tuba Büyüküstün dizide Engin Akyürek'in yani Sancar'ın karşısına yeni bir kadın figürü olarak çıkacak ve Sancar'ın bu kadın figürüne ilk görüşte aşık olduğu izlenimi mevcut. Her pazartesi akşamı yayınlanan Sefirin Kızı adlı dizinin sevenleri merak içinde haftaya yayımlanacak olan yeni bölümü bekliyor.