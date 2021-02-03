Sefirin Kızı dizisine Ferit Aktuğ dahil oldu! Ferit Aktuğ kimdir?

Sefirin Kızı dizisinin kadrosuna başarılı oyuncu Ferit Aktuğ dahil oldu. Peki Ferit Aktuğ kimdir? Hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

Sefirin Kızı dizisine Ferit Aktuğ dahil oldu! Ferit Aktuğ kimdir?

Sefirin Kızı dizisinde sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Neslihan Atagül rahatsızlığı nedeni ile Nare karakterine veda etmek zorunda kalmıştı. Ardından Nare'ye aşık olan Gediz karakterini canlandıran  Uraz Kaygılaroğlu'da hikayesi bittiğinden diziden ayrılmıştı.  Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu'nun diziden ayrılmasından sonra senaryo tamamen değişti.

İlk olarak dizinin kadrosuna Tuba Büyüküstün dahil oldu. Mavi karakterini can veren güzel oyuncu Engin Akyürek'in canlandırdığı Sancar karakteri ile aşk yaşayacak ve birbirlerinin yaralarını saracaklar.  İkili daha öncede Kara Para Aşk dizisinde başrol oynamıştı.

Tuba Büyüküstün 'ün dahil olmasının ardından başarılı oyuncu Ferit Aktuğ 'da dahil oldu. Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinin yapımcılığını 03 Medya ve NGM Pictures üstlenirken, yönetmen koltuğunda Emre Kabkuşak oturuyor. Sefirin Kızı her pazartesi saat 20:00'de ekranlara geliyor.  Diziseverler ise Ferit Aktuğ'un diziye katılmasının ortaya çıkması ile beraber oyuncuyu merak edip araştırmaya başladı. Peki Ferit Aktuğ kimdir?

Ferit  Aktuğ kimdir?

17 Kasım 1978 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. 1.84 boyundadır. Lise öğrenimini Ceyhan Halil Çiftçi Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Üniversite eğitimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tamamlayarak  İktisat bölümünden mezun olmuştur.

İlk oyunculuk deneyimini ise  2002 yılında TRT’de yayınlanan  “Koçum Benim” ile yaşamıştır. Daha sonra yine bir gençlik dizisi olan "Kampüsistan" dizisinde oynamıştır. Asıl parlamasını ise Kavak Yelleri dizisi ile yaşamıştır. Yer aldığı dizi ve filmlerden bazıları ise şunlardır: Haziran Gecesi, Kavak Yelleri, Kampüsistan, Koçum Benim, Ufak Tefek Cinayetler.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021, 22:12
YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Ahmet
Ahmet - 16 saat Önce

Yardım

SIRADAKİ HABER
Bir Haftada 7 Kilo Verebilirsiniz! Su Diyeti Nedir,...
Bir Haftada 7 Kilo Verebilirsiniz! Su Diyeti Nedir,...
  1. SAĞLIK