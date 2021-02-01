Sefirin Kızı Dizisinden Son Dakika Bir Şok Ayrılık Daha Geldi! Gediz Neden Öldü?

Sefirin Kızı dizisinde son dakika bir ayrılık daha geldi. Uraz Kaygılaroğlu diziden son bölümüyle bilrikte ayrıldı. Peki Gediz karakteri neden öldü? Bu ani ayrılığın sebebi neydi Kaygılaroğlu tarafından nasıl bir açıklama geldi. Detaylar ve dizinin son bölümü haberimizde.

Uraz Kaygıroğlu diziden neden ayrıldı ve Geniz neden nasıl öldü soruları vatandaşlarımız tarafından sıkça soruldu. Sefirin Kızı dizisi ilk bölümleriyle birlikte oldukça dikkat çekmişti. Daha sonra ise ortalama reyting gösteren diziden baş rol oyuncusu Neslihan Atagül ayrılmıştı. Atagül hastalığı nedeniyle diziye veda ederken çok geçmeden Kaygılaroğlu da diziye veda. Bu şok ayrılığın sonrasında da hayranlar Gediz neden öldü ve Gediz karakteri diziye neden terk etti gibi sorular sormaya başladılar.

Gediz nasıl öldü?

Gediz karakteri Sefirin Kızı son bölümünde geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetti.

25 Ocak Pazartesi ekranlara gelen Sefirin Kızı dizinin 37.bölümüyle ekranlara gelmişken geçen bölümde Nare karakterine can veren Neslihan Atagül diziye sağlık nedenleriyle veda etmişti. Ardından ise Uraz Kaygılaroğlu, Gediz karakterine hayat vermekteydi. Trafik kazasıyla birlikte diziden ayrıldı.

Diziden iki ana karakter gitmiş oldu. Öte yandan Tuba Büyüküstün yeni yapılan anlaşma ile bölüm başına 200 bin Türk lirasına diziye başrol oyuncusu olarak dahil oldu.

Uraz Kaygılaroğlu diziden neden ayrıldı?

Dizinin son bölümünde ise Nare karakteri, Gediz’i aradı ve trafikte kaza yapmasına neden oldu.

Yaşanan trafik kazası sonucunda ise Gediz karakteri diziden ayrılmış oldu.

Dizinin ınstagram hesabından ise Gediz karakterine hayat verdiği Uraz Kaygılaroğlu’na teşekkür notu paylaşıldı.

Ünlü oyuncudan ise diziden ayrılış nedenine dair bir açıklama gelmedi.

Sefirin Kızı nerede çekiliyor?

Dizi ise Muğla Bodrum’da yer almaktadır. Karadağ’da çekilen bölümleri de bulunmaktadır.

Sefirin Kızı Konusu nedir?

Nare, çocukken Bodrum’a gelir ve Sancar’a aşık olur. İki aşık aşkları ve birbirleri için mücadele eder sonrasında ise Nare düğün günü ortadan kayboluyor. Aşkları ise efsaneye dönüşür. 9 yıl sonra ise Nare tekrar bir düğün gecesi, Sancar’ın düğününde kızları ile geri döner.

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

Uraz Kaygılaroğlu 30 Haziran 1987 yılında İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi mezunudur. Pis Yedili rolü ile ün kazanan oyuncu Harem, Eski Hikâye dizilerinde yer almış ve Aynı zamanda Tam Zamanı sunuculuk yapmıştır.

Takip adlı yarışmada sunuculuk yapmış ve Yedi Güzel Adam dizisinin kadrosunda yer almıştır. Baba Candır, Klavye Delikanlıları yapımlarında da yer aldı.

2014 yılında Melis İşiten ile evlendi ve 2016 yılında bir kız babası oldu. 2019 yılında ise çift ayrıldılar.