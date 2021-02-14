Sefirin Kızı Dizisinden Bir Kez Daha Sürpriz Bir Karar Geldi! İşte O Sürpriz Gelişme

Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün’ün başrollerinde yer aldığı Sefirin Kızı dizisi magazin gündeminde düşmüyor. Star TV’in sevilen dizisinden bir sürpriz karar daha geldi. İşte dizinin hayranlarını merak ettiği o ayrıntılar.

Dizinin baş rollerine herkesin bildiği gibi Engin Akyürek ve Neslihan Atagül yer almaktaydı. Neslihan Atagül müthiş bir performans sergileyerek Nare karakteri ile bütünleşmiş ve izleyicilerin kalbini kazanmıştı.

Engin Akyürek de, Sanca Efe karakterine hayat vermekteydi. Fakat Neslihan Atagül’ün hastalığı dizinden ayrılması sevenlerini çok üzmüştü. Şimdi ise başrole Tuba Büyüküstün geldi. Mavi karakterine hayat veren Büyüküstün ile birlikte dizi tekrar adından konuşturmaya başladı.

Sefirin kızı dizisinin yeni bölümü, 40.bölüm 15 Şubat Pazartesi günü ekranlar da yer alacak.

Sefirin Kızı dizisinde ise reytingler düşüş göstermeye devam ediyor. Pazartesi günlerinin en çok izlenen 5.dizi olarak ise listeler de yer alıyor. Fakat dizinin reytinglerinde artış yaşanması bekleniyor. Dizide ise bu hafta Mavi karakteri sürpriz bir karar alacak!

MAVİ’DEN SÜRPRİZ BİR KARAR

Yeni bölümde Sancar ve Mavi birbirlerine kalbini açmış ve derinden bağlanmıştır. Mavi başını polisle derde soktuğun da Sancar ona destek olmuştur.

Kahraman ile yaptıkları plan başarısız olunca da Halise farklı bir şeyler planlamaya başlar.

Mavi’yi konakta yenmeye çalışan Halise ise buna pişman olacak, Mavi’nin başkalarına benzemediğini görecektir.

Melek ve Mavi’nin tanışmaları ise ikisinin de kalbine sıcaklık verir.

Evladını kaybeden Mavi ise, Melek’in sorunlarını ve dertlerini görür. Sancak’a Melek konusunda yardımcı ve destek olmaya çalışır.

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak’ın yer aldığı dizinin baş rollerinde ise Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün yer alıyor.

Dizinin reytingleri artarken Sancar ve Mavi’nin hikayesi bakalım nasıl değişecek. Bu ikiliyi gelecekte neler bekleyecek?